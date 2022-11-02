Ученые-робототехники в США изобрели обувь, которая увеличивает скорость ходьбы на 250%

Стартап Shift Robotics продвигает Moonwalkers через краудфандинговую кампанию на Kickstarter. Компания рассчитывает собрать $90 000 на производственный цикл. Открыт предзаказ с доставкой в марте 2023 года. По предзаказу обувь стоит $999, полная цена — $1400.

Moonwalkers оснащены электродвигателями мощностью 300 Вт, которые приводят в движение набор из восьми полиуретановых колес, похожих на те, что используются в роликах. Однако у «луноходов» колеса меньше, и они распределены по всей подошве, благодаря чему вам не нужно балансировать.

Датчики отслеживают походку пользователя, а алгоритмы автоматически регулируют мощность моторов в соответствии с синхронизацией между ногами. Это значит, что скорость увеличивается и уменьшается по мере того, как ускоряется или замедляется сам человек.

С помощью движения ноги в Moonwalkers можно активировать режим, который блокирует колеса. С запасом хода более девяти километров «луноходы» потенциально могут стать еще одной альтернативой автомобилю для коротких поездок на работу или использоваться для доставки «последней мили».

Источник: incrussia.ru