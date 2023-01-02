Ученые обнаружили на Луне воду, созданную Солнцем

Новый анализ лунного грунта позволил ученым предположить, что содержащиеся в нем частицы воды могли попасть на спутник Земли с Солнца. Если быть точнее, то так называемая «солнечная вода» могла образоваться на Луне в результате взаимодействия солнечного ветра, а именно ионов водорода, с содержащимися в лунном грунте минеральными оксидами. В результате этого взаимодействия водород объединялся с вытесненным из оксидов кислородом, что и приводило к образованию частиц воды.

К такому выводу пришли геохимики из Китайской академии наук Юйчен Сю и Хен-Ци Тянь. В ходе исследования они изучили частицы лунного грунта, которые были доставлены на Землю в рамках миссии «Чанъэ-5».

Ученые считают, что благодаря взаимодействию солнечного ветра с лунным грунтом вода в значительных количествах может находиться в районах средних и высоких широт спутника. Результаты исследования могут повлиять на восприятие происхождения и распределения воды на Луне.

Источник: 3dnews.ru