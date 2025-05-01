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Ученые из США разработали ИИ-метод для быстрой и дешевой рекламы
Новости Центральной Азии и мира

25.04.2025

Ученые из США разработали ИИ-метод для быстрой и дешевой рекламы

В США представили метод, который помогает брендам создавать рекламные изображения с помощью искусственного интеллекта — без программирования и лишних затрат.

Исследователи из Университета Содружества Виргинии разработали подход под названием RAISE. Он позволяет компаниям генерировать визуалы за считанные минуты с помощью доступных ИИ-инструментов.

В эксперименте приняли участие более 1800 человек. Большинство из них не смогли отличить изображения, созданные ИИ, от тех, что подготовили дизайнеры вручную.

Разработка особенно полезна для малого бизнеса. Вместо затрат на агентства можно тестировать идеи самостоятельно — и быстрее запускать кампании.

Источник: news.vcu.edu

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#реклама #сша #искусственныйинтеллект #ученые #ии
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