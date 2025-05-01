Ученые из США разработали ИИ-метод для быстрой и дешевой рекламы

Исследователи из Университета Содружества Виргинии разработали подход под названием RAISE. Он позволяет компаниям генерировать визуалы за считанные минуты с помощью доступных ИИ-инструментов.
В эксперименте приняли участие более 1800 человек. Большинство из них не смогли отличить изображения, созданные ИИ, от тех, что подготовили дизайнеры вручную.
Разработка особенно полезна для малого бизнеса. Вместо затрат на агентства можно тестировать идеи самостоятельно — и быстрее запускать кампании.
Источник: news.vcu.edu