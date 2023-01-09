Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/18c/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/18cd1c89f1e8558b5a5aa8893593ee06.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
ucheba-za-rubezhom-10-statey-o-tom-kak-uchit-sya-v-kanade-norvegii-ssha-yuzhnoy-koree-i-drugih-stranah
Учеба за рубежом. 10 статей о том, как учиться в Канаде, Норвегии, США, Южной Корее и других странах
331
Главная
/
Возможности
/
Образование

Вчера в 15:45

Учеба за рубежом. 10 статей о том, как учиться в Канаде, Норвегии, США, Южной Корее и других странах

Собрали самые интересные интервью в рубрике «Образование», которыми мы делились с вами на протяжении года.

Свобода мышления и позитивные люди: учеба в Universitetet i Oslo глазами студентов из Центральной Азии

photo_5377588793542033617_y.jpg


Жайна Олжаева, 26 лет, город — Осло, студент магистратуры, @ohgodthatsher


Система норвежского образования отличается от казахстанской. Здесь еще со школьной парты учат автономности, самостоятельности и свободе мышления.

В Норвегии предполагается, что студенты должны заниматься саморазвитием и не ограничиваться заданиями и указаниями преподавателей. Экзамены и обучение разработаны так, чтобы объективно оценивать знания и способности учащихся, научить критически мыслить, анализировать и размышлять вне определенных рамок.

Студентам дают возможность вступать в полемику с профессорами, ставить под сомнения их доводы и аргументы. Благодаря эгалитарному строю общества в Норвегии тут не обращаются на «вы», не используют слова «мистер» или «миссис».

Подробнее по ссылке.

McGill University. Как поступить в лучший университет Канады и почему учеба здесь открывает все двери

FB_IMG_1657282176003.jpg

Нариман Амантаев, 28 лет, город — Монреаль, докторант в McGill University, @nariman.doc


Академическая среда конкурента, особенно, в топовых университетах. Сюда сложно попасть и еще сложнее удержаться. При этом люди всегда готовы делиться знаниями и оказать поддержку. Это применительно как к профессорам, так и к студентам.

С ребятами из университета мы часто встречаемся вне стен вуза. Каждая лаборатория пару раз в год организовывает неформальные встречи для своих сотрудников. Я связан сразу с двумя, поэтому скучать не приходится.

Подробнее по ссылке.

Я флексер. Как стать участником программы FLEX и провести год в школе в США

Salkynai Emilbekova copy.JPG


Салкынай Эмилбекова, 21 год, город — Бишкек, координатор выпускников программы FLEX в Кыргызстане, @salkynai.e


Программа дает возможность увидеть другую страну, изучить культуру США, завести вторую семью, найти новых друзей и обрести незабываемый опыт.

Благодаря участию в FLEX студенты могут построить дружеские отношения между представителями разных национальностей. У меня есть друзья из Туниса, Италии, Индонезии, Бангладеша и многих других стран.

Обучаясь в школе, вы можете посмотреть, как работает американская система образования. Она отличается от нашей и предоставляет больше свободы ученикам в выборе предметов и расписания.

Подробнее по ссылке.

KGSP. Как получить стипендию от правительства Южной Кореи и бесплатно учиться в магистратуре

1655262830365.jpg


Зухра Вайдуллаева, 30 лет, город — Инчон, маркетолог, linkedin


KGSP — одна из самых привилегированных стипендий в мире. Она обеспечивает год обучения корейскому языку, а затем четыре года бакалавриата или два-три года магистратуры либо докторантуры.

Обучение в корейских вузах не из легких, но помимо академического опыта, это еще и классный обмен знаний со студентами из разных уголков мира. Ежегодно программа набирает около 1000 стипендиатов.

Подробнее по ссылке.

Я учусь в Johns Hopkins University. Казахстанец и кыргызстанец об учебе в самом крупном исследовательском центре мира

1 (11).jpg


Дамир Акчурин, 22 года, город — Балтимор, студент-докторант, инженер-строитель, научный исследователь, @akchurinda

Несмотря на загруженный график, я нашел друзей с общими интересами.

Исследовательская работа здесь междисциплинарна. Департаменты не находятся в вакууме, все знают друг друга и часто работают вместе. Это стимулирет общение и социальную жизнь.

При университете проходят разные мероприятия. По понедельникам проводится Coffee Hours. Это когда с утра и в обеденное время мы можем попить бесплатный кофе и поговорить друг с другом. По пятницам бывает Happy Hours. В этот день студенты собираются перед зданием департамента, готовят еду, напитки. Это помогает расслабиться в конце рабочей недели.

Подробнее по ссылке.

Chevening Scholarship. Как получить одну из самых престижных стипендий в мире и обучаться в Великобритании

IMG_7331.JPG


Шерзод Уткирхаджаев, 29 лет, город — Ташкент, адвокат и партнер в фирме SETTLE, linkedin


Британское образование ориентируется на принцип self-study. Преподаватель не ставит своей целью научить вас чему-то от «А» до «Я». К примеру, в University of Glasgow мы должны были прочитать 80-100 страниц текста, чтобы к следующему занятию обсудить тему. Профессора лишь направляют в правильное русло.

Подробнее по ссылке.

Politecnico di Milano. Как поступить и учиться в лучшем вузе Италии

c85bf883144e30971a1938892d0f2b35 (1).jpg


Рамазан Айткалиев, 24 года, город — Милан, магистрант в Politecnico di Milano, @jef.rey.news


Politecnico di Milano — большой вуз. Здесь два крупных кампуса, 44 магистерские программы. Общее количество студентов — более 40 000. Учащиеся увлекаются разными вещами, создают большое количество клубов по интересам. Атмосфера отличная, напоминает классические студенческие фильмы.

Могут возникнуть сложности, если не знаешь итальянского. В университете достаточно много иностранцев, но на моей специальности преобладают местные жители. Чаще всего они говорят между собой на родном языке.

Преимущество европейских стран — все находится рядом. До соседнего озера с отличным видом 40 минут езды. В Милане развитая дорожная инфраструктура — в любой конец города можно добраться за полчаса. Здесь отличная еда — так вкусно пиццу не готовят больше нигде. Нравится климат — зимой можно спокойно сидеть на улице и пить кофе.

Подробнее по ссылке.

Почему University of Hong Kong называют Азиатским Гарвардом и как учеба в нем помогает в жизни

WhatsApp Image 2022-01-24 at 09.27.21.jpeg


Айя Жаналиева, 23 года, город — Гонконг, Product Owner & Project Manager, linkedin


В вузе классная атмосфера. Вокруг Гонконга много стран, куда можно недорого слетать. Я побывала в Таиланде, Вьетнаме, Японии.

В University of Hong Kong много студентов из Китая. У них учишься выносливости, тому, что всегда есть кто-то лучше тебя. Конкуренция высокая. Зато когда получаешь хорошую оценку, понимаешь, что заслужила ее.

Гонконг — финансовый центр. Здесь проходят мероприятия многих мировых компаний. Они устраивают конференции, дискуссии, рекрутинговые сессии. Это здорово, потому что не только учишься, но и узнаешь больше о том, что происходит в индустрии.

Подробнее по ссылке.

Tsinghua University. Как казахстанцы поступают и учатся в лучшем вузе Китая

WhatsApp Image 2022-02-13 at 18.16.35.jpeg


Влада Хван, 26 лет, специалист по подбору персонала в Huawei, linkedin


На территории университета есть все: от общежитий до кофеен, магазинов, театра и банка. Многие учителя и студенты почти не выходят с кампуса, так как здесь есть все необходимое.

У каждого департамента открыты отдельные библиотеки, в которых собраны книги по разным специализациям. По вечерам и выходным бывает сложно найти свободные места. Желающих поучиться в спокойной атмосфере много.

Студенты, амбициозные и любознательные молодые люди. Часто можно заметить ребят, которые читают во время езды на велосипеде, а после пар собираются в учебных комнатах и обсуждают пройденный материал или мировые новости. Попадая в такую атмосферу, ты сам того не замечая, вдохновляешься и пытаешься узнать как можно больше.

Подробнее по ссылке.

Все про вузы в США: преимущества, этапы поступления и советы

Зарина


Зарина Толагаева, 21 год, город — Элленсберг, штат Вашингтон, студентка Central Washington University, @zarina.seattle


Мне нравится метод преподавания в США. В магистратуре я могу сама формировать расписание, выбирать профессоров. Преподаватели приглашают на занятия гостей из разных компаний, что классно для будущего трудоустройства.

В магистратуре студентам некогда ходить на студенческие мероприятия. Фокус в основном на учебе или поиске работы. На бакалавре же больше времени, чтобы вступать в клубы, общаться, развивать навыки.

Подробнее по ссылке.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#университет #образование #нашивмире #учебазаграницей #гдеучиться
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Из стюардессы и финансиста в разработчики — как люди решаются на смену профессии
2746
6 грантов на обучение в мировых вузах размером до 158 000 $
2650
Казахстанские студенты о том, как учиться в Польше, Чехии и Румынии и получать скидки...
17612
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.