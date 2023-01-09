Учеба за рубежом. 10 статей о том, как учиться в Канаде, Норвегии, США, Южной Корее и других странах

Собрали самые интересные интервью в рубрике «Образование», которыми мы делились с вами на протяжении года.







Свобода мышления и позитивные люди: учеба в Universitetet i Oslo глазами студентов из Центральной Азии











Жайна Олжаева, 26 лет, город — Осло, студент магистратуры, Жайна Олжаева, 26 лет, город — Осло, студент магистратуры, @ohgodthatsher



Система норвежского образования отличается от казахстанской. Здесь еще со школьной парты учат автономности, самостоятельности и свободе мышления.

В Норвегии предполагается, что студенты должны заниматься саморазвитием и не ограничиваться заданиями и указаниями преподавателей. Экзамены и обучение разработаны так, чтобы объективно оценивать знания и способности учащихся, научить критически мыслить, анализировать и размышлять вне определенных рамок.

Студентам дают возможность вступать в полемику с профессорами, ставить под сомнения их доводы и аргументы. Благодаря эгалитарному строю общества в Норвегии тут не обращаются на «вы», не используют слова «мистер» или «миссис».

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McGill University. Как поступить в лучший университет Канады и почему учеба здесь открывает все двери





Нариман Амантаев, 28 лет, город — Монреаль, докторант в McGill University, @nariman.doc



Академическая среда конкурента, особенно, в топовых университетах. Сюда сложно попасть и еще сложнее удержаться. При этом люди всегда готовы делиться знаниями и оказать поддержку. Это применительно как к профессорам, так и к студентам.

С ребятами из университета мы часто встречаемся вне стен вуза. Каждая лаборатория пару раз в год организовывает неформальные встречи для своих сотрудников. Я связан сразу с двумя, поэтому скучать не приходится.

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Я флексер. Как стать участником программы FLEX и провести год в школе в США











Салкынай Эмилбекова, 21 год, город — Бишкек, координатор выпускников программы FLEX в Кыргызстане, Салкынай Эмилбекова, 21 год, город — Бишкек, координатор выпускников программы FLEX в Кыргызстане, @salkynai.e



Программа дает возможность увидеть другую страну, изучить культуру США, завести вторую семью, найти новых друзей и обрести незабываемый опыт.

Благодаря участию в FLEX студенты могут построить дружеские отношения между представителями разных национальностей. У меня есть друзья из Туниса, Италии, Индонезии, Бангладеша и многих других стран.

Обучаясь в школе, вы можете посмотреть, как работает американская система образования. Она отличается от нашей и предоставляет больше свободы ученикам в выборе предметов и расписания.

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KGSP. Как получить стипендию от правительства Южной Кореи и бесплатно учиться в магистратуре











Зухра Вайдуллаева, 30 лет, город — Инчон, маркетолог, Зухра Вайдуллаева, 30 лет, город — Инчон, маркетолог, linkedin



KGSP — одна из самых привилегированных стипендий в мире. Она обеспечивает год обучения корейскому языку, а затем четыре года бакалавриата или два-три года магистратуры либо докторантуры.

Обучение в корейских вузах не из легких, но помимо академического опыта, это еще и классный обмен знаний со студентами из разных уголков мира. Ежегодно программа набирает около 1000 стипендиатов.

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Я учусь в Johns Hopkins University. Казахстанец и кыргызстанец об учебе в самом крупном исследовательском центре мира











Дамир Акчурин, 22 года, город — Балтимор, студент-докторант, инженер-строитель, научный исследователь, @akchurinda

Несмотря на загруженный график, я нашел друзей с общими интересами.

Исследовательская работа здесь междисциплинарна. Департаменты не находятся в вакууме, все знают друг друга и часто работают вместе. Это стимулирет общение и социальную жизнь.

При университете проходят разные мероприятия. По понедельникам проводится Coffee Hours. Это когда с утра и в обеденное время мы можем попить бесплатный кофе и поговорить друг с другом. По пятницам бывает Happy Hours. В этот день студенты собираются перед зданием департамента, готовят еду, напитки. Это помогает расслабиться в конце рабочей недели.

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Chevening Scholarship. Как получить одну из самых престижных стипендий в мире и обучаться в Великобритании











Шерзод Уткирхаджаев, 29 лет, город — Ташкент, адвокат и партнер в фирме SETTLE, linkedin





Британское образование ориентируется на принцип self-study. Преподаватель не ставит своей целью научить вас чему-то от «А» до «Я». К примеру, в University of Glasgow мы должны были прочитать 80-100 страниц текста, чтобы к следующему занятию обсудить тему. Профессора лишь направляют в правильное русло.

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Politecnico di Milano. Как поступить и учиться в лучшем вузе Италии







Рамазан Айткалиев, 24 года, город — Милан, магистрант в Politecnico di Milano, Рамазан Айткалиев, 24 года, город — Милан, магистрант в Politecnico di Milano, @jef.rey.news



Politecnico di Milano — большой вуз. Здесь два крупных кампуса, 44 магистерские программы. Общее количество студентов — более 40 000. Учащиеся увлекаются разными вещами, создают большое количество клубов по интересам. Атмосфера отличная, напоминает классические студенческие фильмы.

Могут возникнуть сложности, если не знаешь итальянского. В университете достаточно много иностранцев, но на моей специальности преобладают местные жители. Чаще всего они говорят между собой на родном языке.

Преимущество европейских стран — все находится рядом. До соседнего озера с отличным видом 40 минут езды. В Милане развитая дорожная инфраструктура — в любой конец города можно добраться за полчаса. Здесь отличная еда — так вкусно пиццу не готовят больше нигде. Нравится климат — зимой можно спокойно сидеть на улице и пить кофе.

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Почему University of Hong Kong называют Азиатским Гарвардом и как учеба в нем помогает в жизни







Айя Жаналиева, 23 года, город — Гонконг, Product Owner & Project Manager, Айя Жаналиева, 23 года, город — Гонконг, Product Owner & Project Manager, linkedin



В вузе классная атмосфера. Вокруг Гонконга много стран, куда можно недорого слетать. Я побывала в Таиланде, Вьетнаме, Японии.

В University of Hong Kong много студентов из Китая. У них учишься выносливости, тому, что всегда есть кто-то лучше тебя. Конкуренция высокая. Зато когда получаешь хорошую оценку, понимаешь, что заслужила ее.

Гонконг — финансовый центр. Здесь проходят мероприятия многих мировых компаний. Они устраивают конференции, дискуссии, рекрутинговые сессии. Это здорово, потому что не только учишься, но и узнаешь больше о том, что происходит в индустрии.

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Tsinghua University. Как казахстанцы поступают и учатся в лучшем вузе Китая











Влада Хван, 26 лет, специалист по подбору персонала в Huawei, Влада Хван, 26 лет, специалист по подбору персонала в Huawei, linkedin



На территории университета есть все: от общежитий до кофеен, магазинов, театра и банка. Многие учителя и студенты почти не выходят с кампуса, так как здесь есть все необходимое.

У каждого департамента открыты отдельные библиотеки, в которых собраны книги по разным специализациям. По вечерам и выходным бывает сложно найти свободные места. Желающих поучиться в спокойной атмосфере много.

Студенты, амбициозные и любознательные молодые люди. Часто можно заметить ребят, которые читают во время езды на велосипеде, а после пар собираются в учебных комнатах и обсуждают пройденный материал или мировые новости. Попадая в такую атмосферу, ты сам того не замечая, вдохновляешься и пытаешься узнать как можно больше.

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Все про вузы в США: преимущества, этапы поступления и советы











Зарина Толагаева, 21 год, город — Элленсберг, штат Вашингтон, студентка Central Washington University, Зарина Толагаева, 21 год, город — Элленсберг, штат Вашингтон, студентка Central Washington University, @zarina.seattle



Мне нравится метод преподавания в США. В магистратуре я могу сама формировать расписание, выбирать профессоров. Преподаватели приглашают на занятия гостей из разных компаний, что классно для будущего трудоустройства.

В магистратуре студентам некогда ходить на студенческие мероприятия. Фокус в основном на учебе или поиске работы. На бакалавре же больше времени, чтобы вступать в клубы, общаться, развивать навыки.

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