Учеба в Сингапуре. О поступлении в один из лучших вузов страны Nanyang Technological University

Nanyang Technological University признан лучшим молодым университетом мира в рейтинге от QS. О том, чем вуз отличается от всех остальных, читайте в нашем материале.





Нурсултан Иманбердиев, 30 лет, город — Сингапур, научный сотрудник, @nimanberdiyev

О выборе вуза





Я рассматривал варианты для продолжения учебы с четвертого курса Назарбаев Университета. Подавал документы на Masters и PhD степени, так как у меня имелся опыт научной деятельности.

Важным фактором был рейтинг вузов по специальности, на которой я хотел обучаться. Также ориентировался на наличие стипендии и грантов для международных студентов. Вместе с этим рассматривал университеты, в которых не нужно было платить большие взносы при подаче документов. Ориентируясь на эти факторы, подал заявки в несколько вузов и получил приглашение от учебных заведений Великобритании, Кореи и Сингапура.

Впервые о Nanyang Technological University я услышал от друга во время учебы в Nazarbayev University. Он уже тогда учился в Сингапуре на PhD. Его рекомендации и рассказы подогрели мой интерес к вузу и стране. Я изучил информацию и понял, что университет подходит под мои требования. Также через Career and Advising Center при Nazarbayev University узнал, что Сингапур предоставляет возможность выиграть стипендию Singapore International Graduate Award — SINGA, на обучение по программе PhD для международных студентов. Она полностью покрывает стоимость обучения и предоставляет хорошую ежемесячную стипендию. Поэтому подал документы на эту программу и выиграл грант на обучение в NTU.

О поступлении





Тем, кто хочет поступить в Nanyang Technological University, советую проверить сайт SINGA. Там вы найдете все последние требования и порядок подачи документов. В моем случае, помимо стандартного набора документов, нужно было ответить на вопрос: «What are your career aspirations?», — и написать эссе, объясняющее, почему именно я достоин стипендии.

Еще нужно было детально описать опыт занятий научной деятельностью. Важно показать, что вы занимались исследовательской работой. Можно указать даже небольшие проекты и дополнительные курсы, которые вы самостоятельно изучали.

Нужно выбрать потенциального руководителя и тему исследований. На сайте SINGA есть ссылки на список руководителей из топовых университетов Сингапура и их области исследования.

Важно иметь четкое видение того, чем хотите заниматься, и составить примерный план научной деятельности на несколько лет







Важно иметь четкое видение того, чем хотите заниматься, и составить примерный план научной деятельности на несколько лет. Это сложно, поэтому правильный выбор руководителя и темы исследования — важный фактор при поступлении на PhD. Стоит тщательно изучить преподавателей, исследовательские группы, лаборатории. Если нашли подходящую тему и руководителя, советую написать профессору о том, что вы подаете на эту стипендию и хотите работать под его началом. Обязательно прикрепите к письму CV, можно и Cover letter.

Кандидаты, прошедшие предварительный отбор, приглашаются на интервью. После рассмотрения всех факторов, приемная комиссия сообщит о том, кто получил стипендию.

Об особенностях обучения





Первые два года обучения были тяжелыми. За короткий срок нужно усвоить много материала, сдать шесть предметов и несколько курсов по улучшению навыков академического английского языка.

За этот период нужно сформулировать тему исследования. К концу второго года PhD студент должен пройти Qualifying Examination, защитить тему исследований и показать ее актуальность. Продолжить обучение можно только после прохождения экзамена.





Преимущество университета и Сингапура в целом — хорошее финансирование научных проектов. Nanyang Technological University всегда поддержит ваше участие в научных конференциях и семинарах. Это притягивает классных специалистов и исследователей со всего мира. Работа с такими людьми расширяет горизонты и способствует профессиональному росту.

Еще один плюс — современный кампус и его расположение. Студенческий городок оснащен всем необходимым для комфортной жизни. Он находится не в центре города, что помогает избежать городской суеты и сфокусироваться на научной деятельности.

Также в Nanyang Technological University каждый семестр устраивается выставка крупных компаний. Обычно на этих выставках студенты и работодатели обмениваются контактами для дальнейшего собеседования на работу или прохождения практики.

Об атмосфере





Преподаватели и сотрудники дружелюбные, часто идут навстречу. Студенты трудолюбивые. В университете много мест, где можно самостоятельно заниматься. Поэтому всегда можно увидеть студентов, обучающихся с раннего утра до поздней ночи.

Здесь большое количество студентов со всего мира. Общаясь с ними, постоянно открываешь что-то новое и знакомишься с разными культурами.

Еще в вузе много студенческих клубов и кружков. Каждый семестр они проводят мероприятия, где студенты могут расслабиться и отдохнуть от учебы.

Атмосфера спокойная и безопасная. Созданы все условия, чтобы студенты могли сконцентрироваться на учебе.

Чему научил вуз





Университет научил верить в себя и свои силы. Во время учебы на PhD легко отступить от целей. Но учеба закалила, помогла понять, что можно добиться даже тех целей, которые казались невозможными в начале.

Еще один немаловажный урок — важность развития softskills. Часто приходилось находить общий язык с людьми разных культур. Также в университете я научился самостоятельности и умению правильно распределять время.

Рекомендую поступать в Nanyang Technological University, особенно если вы мотивированы на учебу и у вас есть четкое видение научного проекта, над которым хотите работать во время PhD.





Нурдос Омаркулов, 31 год, город — Нур-Султан, аналитик данных, @n.omarkulov

О выборе вуза





Я поступал по программе «Болашак», о которой узнал в 11 классе. На тот момент уровень владения английским языком у меня был не высокий, поэтому я поступил в Евразийский национальный университет. Но мне не понравилась организация учебного процесса, поэтому я начал активно изучать английский язык и готовиться к поступлению в другой вуз.

Один из моих друзей, который учился в то время в Малайзии, рассказал о Сингапуре и Nanyang Technological University. Я задумался о поступлении в этот вуз.

О поступлении





Конкурс на поступление в Nanyang Technological University высокий, но есть и short-cut — сдать экзамены британского образца A-level. По их оценкам можно поступить на грант и выиграть стипендию.

Также есть отдельный конкурс для поступления через вступительные экзамены университета. Он сложный, так как в Сингапуре обучение длится 12 лет — дополнительный год покрывает часть университетской программы и темы, которые ученики школ обычно не изучают. Предметы на экзамене меняются в зависимости от программы, на которую вы подаете.

«Болашак» организовал для нас годичный курс подготовки к вступительным экзаменам. За это время мы поняли структуру тестов, порешали пробные варианты и в итоге, смогли поступить. Задачи экзамена можно найти в интернете, посмотреть, попробовать выполнить, подготовиться к ним психологически.

Об особенностях обучения





Nanyang Technological University — университет мирового стандарта, которому государство выделяет большие средства. Здесь проводится большое количество исследований, есть вся необходимая для учебы инфраструктура — большие библиотеки, много укромных мест, где можно спокойно подготовиться к экзамену.

Первые две недели в университете студенты имеют возможность выбрать дисциплину, посетить первое занятие, а потом решить, оставаться или перейти к другому преподавателю. Этот период практически не влияет на академический результат.

Nanyang Technological University — университет мирового стандарта, которому государство выделяет большие средства







Еще в эти недели проходят ярмарки клубов. Они выстраиваются в холле, рассказывают о своей деятельности и приглашают желающих. Здесь их около 200, от спортивных до социальных. Был даже такой, в котором учили ухаживать за кошками — их много на кампусе. Я тогда вступил в клуб по таэквондо, в котором провел три с половиной года.

Университет много внимания уделяет научным исследованиям, которые существенно влияют на рейтинг. Бывало, что преподавателями выступали специалисты с сильными исследовательскими проектами и публикациями, которые педагогически немного хромали. А еще в университете было много профессоров из Китая, которые не всегда хорошо говорили на английском языке.

Об атмосфере





Сингапурцы сочетают в себе элементы менталитета разных национальностей. Они много работают, как китайцы, умиротворенные, как малайцы и общительные, как индусы. При этом местные — открытые, дружелюбные и скромные люди. Они стараются брать максимум из всех возможностей. Чтобы получить хорошую оценку решают все возможные задачи и читают все доступные лекции. А еще сингапурцы никогда не скажут, что хорошо сдали экзамен. Так проявляется их скромность.





Вуз придерживается политики diversity и принимает лучших студентов со всего мира. Глядя на них, сам стремишься больше учиться, вбираешь в себя их открытость и элементы мышления. Во время учебы у меня были друзья из Индонезии, Малайзии, Брунея, Камбоджи. Общение с ними позволило мне понять, насколько разными могут быть культуры и менталитеты.

Чему научил вуз





Учеба в университете позволила построить хороший нетворк, познакомиться с людьми из разных стран.

Я научился сингапурскому мышлению — независимо от того, сколько у тебя достижений, всегда оставаться скромным.

Получил сильный диплом, который принимается и узнается во всем мире. Если ты окончил Nanyang Technological University, значит прошел хорошую подготовку.

Рекомендую поступать в этот университет. Сингапур недавно был развивающейся страной и за короткий срок сделал большой рывок, особенно в плане образования.