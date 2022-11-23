Участники Зимнего благотворительного бала о том, чем занимаются, где находят вдохновение и как формируют свое окружение

Познакомились с участниками Зимнего благотворительного бала и узнали, чем они занимаются и как проходит подготовка к мероприятию.





Кирилл Бадаев, 25 лет, город — Астана, помощник директора, @kiriklirik97









О себе





Больше всего люблю три вещи: танцы, футбол и видео. Еще нравятся путешествия. Побывал на четырех континентах. Последний раз был в Штатах. Это моя 15 страна.

Недавно я переехал в Астану, поэтому пока не сформировал свое окружение здесь. Ребята, которые проходят подготовку к Зимнему Благотворительному Балу — первое масштабное знакомство здесь, и я кайфую от их открытости, искренности и бескрайнего позитива.

Слушаю, читаю и смотрю





Я меломан. Слушаю абсолютно все: от МакSим до 21 Savage. Нравится диджей Kygo за атмосферные треки, после которых хочется проживать интересную красочную жизнь. Единственное, что не могу слушать — рок.

Всегда слежу за творчеством наших артистов. Рад, что у нас такая креативная и идейная молодежь. Когда учился в России, был «амбассадором Казахстаного творчества». Всегда на колонке играли ИК, M’dee и другие.

Люблю фильмы, основанные на реальных событиях. Фильмы Гая Ричи: «Меч Короля Артура», «Джентльмены».

Читаю деловую литературу, узнаю там много нового, внедряю в жизнь и в работу.

Что вдохновляет





Меня вдохновляют разные вещи. Это могут быть известные личности, а может быть и музыка. Часто за поиском вдохновения захожу в TikTok. Выстроил себе такие рекомендации, после которых хочется «двигаться» и не останавливаться.

В Астане меня привлекает архитектура. Кайфую, проезжая мимо красивых зданий. Особенно нравится любоваться городом с высоты. Помогает перезагрузиться.

Где провожу свободное время





Мое любимое место в городе — сам город. Надеваешь наушники и идешь встречать закат. Параллельно фотографируешь и находишь для себя необычные локации. А еще можно познакомиться с интересными людьми.

Решил, что этот год у меня будет «годом концертов». Познакомился с крутыми ребятами из разных сфер. Придерживаюсь принципа: Идти туда, куда тянет и где откликается. По этому принципу я и попал на бал.

Приятно осознавать, что у нас в стране есть такие мероприятия, которые приносят пользу обществу. Всегда с радостью иду на репетиции. Здесь собрались дебютанты из абсолютно разных сфер. При общении с ними можно узнать много нового и интересного. Я уже нас называю маленькой семьей.

Бал для меня — это про сказку, любовь и магию. Жду с нетерпением этого мероприятия.

Толеген Омурзаков, 32 года, город — Астана, эксперт по недвижимости, @tolegen_omurzakov









О себе





Я эксперт по недвижимости в «Витрине недвижимости» — заместитель руководителя департамента.

Также я альпинист, организатор восхождений в горы: @qazmountains. Люблю походы в лес. Выступаю за активный отдых.

С недавних пор готовлюсь к балу. Мне понравилось танцевать. Подумываю о дальнейших занятиях танцами.

У меня активное окружение. Среди них много людей, которые любят путешествовать, пробовать что-то новое.

Слушаю, читаю и смотрю





Музыку слушаю в зависимости от настроения: как классическую, так и клубную, транс.

Фильмы предпочитаю приключенческого характера, комедии.

Читаю художественную литературу и мотивационных авторов. Одна из любимых книг про нашего героя Бауыржана Момышулы — «Волоколамское шоссе» Александра Бека.

Что вдохновляет







Меня вдохновляет реализация человеческого потенциала. Особенно, когда человек достигает новых высот, и я принимаю в этом качественное участие. Это могут быть успехи в продажах, восхождение в горы, прыжки с парашютом, новые спортивные и карьерные рекорды.



В Астане много мест для поиска вдохновения. Это парки, выставки, музеи и концерты.

Где провожу свободное время





В свободное время я встречаюсь с друзьями. Посещаю квизы, смотрю кино и хожу в театр. Одно из полюбившихся мест — «Астана балет» и Театр им. Мамбетова.

Людей из моей отрасли можно встретить на выставках и презентациях, специализированных тренингах, в отделе продаж застройщиков.

Людей со схожими интересами я встречаю в различных клубах. Например, в клубе бега или литературном клубе.

Участие в балу было спонтанным решением. Мне нравится цель этого мероприятия. Я и сам долгое время участвую в благотворительных акциях.

Одно из преимуществ репетиций — отдых от телефона. Ты сосредотачиваешься на процессе и забываешь о работе. С дебютантами мы быстро сдружились. Это разносторонние ребята, получается классный нетворкинг.

Вне работы нравится проводить время с пользой: заниматься саморазвитием, получением знаний. У меня много увлечений.

Думаю, это будет шикарное и красочное мероприятие. Зимняя сказка в столице.

Асель Жангаскаева, 30 лет, город — Астана, балерина, солистка «Астана Балет», @zhangaskayeva





О себе





Я балерина, солистка театра «Астана Балет». Училась в Алматинском хореографическом училище им. Селезнева. Получала балетный опыт в лучших театрах Казахстана.

Вне работы нравится проводить время с пользой: заниматься саморазвитием, получением знаний. У меня много увлечений.

Слушаю, читаю и смотрю





Кино смотрю крайне редко — не любитель. Хожу на кинопремьеры по рейтингу. Музыку слушаю самую разную, по настроению. В последнее время нравится слушать локальную музыку. Из книг читаю психологию. Люблю документальную и художественную литературу.





Что вдохновляет





Вдохновляюсь я всегда по разному и отовсюду. Это может быть: любовь, чувства, путешествия, книги, успешные люди, спорт, воспоминания, СМИ. Чаще всего я обращаюсь к величию природы и чувственности музыки. Как и все, иногда впадаю в «творческий кризис». Тут на помощь приходят регулярные длительные прогулки, воссоединение с природой.

У нас в городе много парков и просто красивых уютных мест. Когда хочется отключиться от городской суеты, я выхожу в парк, нахожу уютный уголок под деревом, включаю классическую музыку и наблюдаю за миром. Я играю на фортепиано и танцую под классическую музыку. Такой отдых быстро возвращает и настраивает на рабочий лад.

Где провожу свободное время





Я люблю драмтеатры. Для меня важны живые эмоции на сцене, так как я сама артист. Пользуясь их профессионализмом, я учусь многому.

Чаще всего я знакомлюсь с людьми на концертах. В Астане много таких мероприятий.

Благотворительный бал для меня — что-то абсолютно новое. Одной из личных целей на конец 2022 года была благотворительность. В Интернете я наткнулась на рекламу, где был объявлен кастинг для дебютантов. Долго не думая, пошла на собеседование, узнала цели этого проекта и загорелась. Захотела быть причастной к этому большому делу.

Нам повезло с педагогом — большой профессионал своего дела. У всех людей, кто пришел на благотворительный бал, первичная цель — помощь детям. Нам было легко найти общий язык. Спустя несколько недель мы все сдружились, начали вместе ходить в кино, гулять и общаться вне репетиций. Разговоры с дебютантами безумно интересные. Бал объединил необычных людей из разных отраслей.

За два месяца совместной работы с организаторами, педагогами и участниками мы стали одной большой дружной командой. Однозначно, от благотворительного бала я получаю больше, чем ожидала. Благодарна организаторам за такой крутой проект.

Нуржанна Бакуова, 23 года, город — Астана, биотехнолог, ассистент, преподавателя @bakuova.nurzhanna









О себе

По образованию я биомедицинский инженер. В феврале этого года получила степень магистра биомедицинской инженерии в Университете Глазго, Великобритания. Работаю на Кафедре биологии Назарбаев университета ассистентом преподавателя. Занимаюсь исследовательским проектом в области биоинженерии.

Мое главное увлечение — наука. Помимо основной работы, я провожу эксперименты и работаю волонтером в проектах в области биоинженерии.

Кроме науки, люблю йогу. Занимаюсь более двух лет. После практик всегда чувствую себя легко и свободно.

Я общительный человек. В моем окружении много людей из разных сфер деятельности. Ценю ответственность, честность и пунктуальность. Провожу время с теми, кто может поделиться своими достижениями, идеями, опытом, дать совет.

Слушаю, читаю и смотрю





Я предпочитаю нон-фикшн, научно популярные книги. Люблю биографии. Интересуюсь психологией. Полезные книги: «Важные годы. Почему не стоит откладывать жизнь на потом», автор Мег Джэй, Чарльз Дахигг: «Сила привычки», Habits of a happy brain, Loretta Breuning

Я слушаю разную музыку, от классики до рок-н-ролла. Нравятся старые английские и казахские песни в современном исполнении.

Любимые жанры в кино: мелодрама, триллер, исторические фильмы.

Что вдохновляет

Меня может вдохновлять все, что угодно: чашка кофе, спорт, чтение книг, путешествия, еда, новые места, природа, новые знакомства.

В Астане много красивых мест для вдохновения. Я люблю выпить кофе в Paul, Delish, Hani Сakes&coffee. А еда в «Дареджани» делает меня окрыленной. Успокоение нахожу на набережной Ишима и в мечети «Хазрет Султан». За культурным просвещением иду в Театр оперы и балета «Астана Опера».

Где провожу свободное время





Мне нравится проводить свободное время вдали от работы и дома. Каждые выходные я посещаю места, где раньше не была, пробую то, чего раньше не делала, встречаюсь с людьми, которых давно не видела.



Бульвар Нурлы Жол — мое любимое место в Астане. В летний день можно посидеть на террасе и насладиться видом на столицу. Нравится Ботанический сад — отличное место для утренних пробежек и вечерних прогулок.

В Астане часто проходят мероприятия, где можно познакомиться с разными людьми и наладить нетворкинг. Также я принимаю участие в Благотворительном балу. Моя главная цель — помощь детям. Все собранные средства направляются на развитие социальных проектов фонда, таких как «Каждый ребенок достоин школы» и «Проездные гранты».

Быть дебютанткой на Зимнем благотворительном балу — это не только танцевать, но и показывать людям ценность добрых дел. Надеюсь, что мероприятие пройдет успешно. Благодарна корпоративному фонду «Болашак» за возможность поработать с профессиональным хореографом и познакомиться с разными людьми.