Участники Astana Hub смогут получить грант до 30 млн тенге от Yandex Cloud

Платформа Yandex Cloud расширила партнерскую программу Yandex Cloud Boost для акселераторов, венчурных фондов и бизнес-ангелов. Их стартапы-участники, разрабатывающие IT-проекты, смогут получить увеличенный грант на сервисы Yandex Cloud для развития технологических продуктов на эксклюзивных условиях. Решение о предоставлении гранта до 5 миллионов рублей будет приниматься в зависимости от рыночного и технологического потенциала стартапов.

К программе уже присоединилось более 50 организаций, среди которых международный технопарк IT-стартапов Astana Hub.

Источник: digitalbusiness.kz