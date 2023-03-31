«Убийство в Париже», интервью с Лободой и не только: что нового вышло за неделю

Собрали для вас новые YouTube-выпуски, музыкальные новинки и премьеры фильмов за прошедшую неделю. Смотрите, если ищите, чем заняться в выходные.





YouTube





Понаехавшие. Истории людей о том, как они покоряют Астану

Как покорить столицу Казахстана? Ответ на этот вопрос можно найти в выпуске вместе с «понаехавшими» героями. Три истории людей, однажды решивших переехать в Астану, ставшую им домом. Мечты и цели, победы и поражения, все то, что ждет человека в мегаполисе.





Как построить империю с оборотом в $50млн — Kulikov / Денис Гайворонский / Жаратман

Jaratman Podcast — подкаст из Кыргызстана, куда приходят интересные вдохновляющие гости. В новом выпуске один из лучших управленцев страны — генеральный директор кондитерской компании Kulikov Денис Гайворонский. В 2022 году Kulikov вошел в топ-20 крупнейших предприятий Кыргызстана. Компания динамично развивается и помимо фабрики имеет более 100 магазинов, и представлена не только на рынке Кыргызстана, но и на рынке Казахстана, России, а теперь и Узбекистана.





Хорошая комедия — через боль / Stand Up Astana / Зamandas

В этом выпуске резиденты Stand Up Astana — Галым Калиакбаров, Файна Мусина и Зарина Байболова говорят о том, как юмор стал инструментом рефлексии. Обсудили хейт к женщинам стендап-комикам. И попытались понять, как Stand Up Astana пришли к миллионным просмотрам за короткий срок.





ЛОБОДА: Когда времена тяжелые — нужно делиться!

Новое интервью на канале Динары Сатжан со Светланой Лободой о том, что происходит в жизни артистки, как песни отражают состояние ее души, о новом альбоме и любимом человеке.





Даулет Арманович — Финансовая грамотность, Кредиты, Инвестирование и Мышление миллионера

Мадияр, Вероника и Дамир поговорили о финансовой грамотности, ставках, финансовых пирамидах. А также рассказали о том, как не попасть финансовую яму.





Бота Абдираманова: Я хотела оборвать программу нищеты!

Бота работала в салоне звездного мастера Газизы Борангазиевой в Алматы. Она была администратором, охранником и уборщицей. В этом салоне Бота какое-то время даже жила. Сегодня у нее своя сеть салонов красоты и 80 мастеров. История Боты про самодисциплину и силу воли.





Как нейросети изменят нашу жизнь. Krivosheev. live | Jibek Joly TV

На сегодняшний день нейросети способны рисовать, писать и не только. Популярность набирает платформа GPT. Она знает ответы на все вопросы и может написать текст любой сложности. Подробнее об этом в выпуске.



Музыка

Ninety One — aittym salem qalamqas

Ninety One и Raffaello создали музыкальную коллаборацию. «Слова любви» — это альбом на стихи Абая Кунанбаева в современном исполнении. Альбом состоит из трех песен. Его можно послушать на популярных стриминговых площадках.







Sadraddin | Jýldyzym | Yeski Taspa

Новый участник творческого проекта ARTJAG — Sadraddin с кавером на песню Jýldyzym.



Фильмы





«Джон Уик 4»

Главный герой фильма, на первый взгляд, обычный американец, который ведет спокойный образ жизни. Но на самом деле он один из лучших наемных убийц. За его поимку назначена цена в миллионы долларов. Армия опасных профессиональных киллеров начинает на Джона кровавую охоту.







«Родной»

Пара Айдос и Алия хотят развестись. Выясняется, что они должны развестись там, где зарегистрировали брак. Им пришлось отправиться в путь. Эта комедия о семье, дружбе, о стереотипах и о том, что не стоит терять надежду.







«Дети кукурузы»

11 экранизация одноименного рассказа Стивена Кинга. Все начинается с убийства в маленьком городе штата Небраска. Здесь происходят жуткие события, которые поражают даже самого подготовленного человека. Единственный выживший ребенок, девочка по имени Иден.







«Убийство в Париже»

Продолжение фильма «Загадочное убийство» 2019 года. Главные роли вновь исполнили Адам Сэндлер и Дженнифер Энистон.

