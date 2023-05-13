Uber запустила покупку авиабилетов для британских пользователей

Сервис такси Uber запустил в Великобритании покупку авиабилетов внутри супераппа. В приложении доступны билеты на внутренние и международные рейсы. Великобритания остается одним из крупнейших рынков Uber вне США. Около 15% всех поездок Uber приходятся на аэропорты.

Ранее Uber запустила там продажу билетов на поезда и междугородние автобусы. Продажи билетов на поезда выросли на 40% в месяц с момента запуска.

Гендиректор Uber в Великобритании Эндрю Брем назвал запуск продажи авиабилетов «последним и самым амбициозным шагом» в стратегии компании по расширению основного бизнеса.

В случае успешного запуска услуга появится и в других странах, при этом Uber будет сотрудничать с бизнесами, а не предоставлять услуги самостоятельно. В будущем Uber планирует добавить в суперапп возможность бронировать номера в отелях.

Источник: incrussia.ru