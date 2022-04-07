Uber хочет создать суперапп для путешествий

Американская компания Uber объявила о планах добавить в приложение возможность покупки билетов на поезда, автобусы и самолеты и аренды автомобилей.

Несмотря на то, что компания не будет предоставлять туристические услуги самостоятельно, она позволит бронировать билеты через свое приложение посредством интеграции с другими платформами.

Интеграция новых сервисов в приложение поможет увеличить частоту его использования среди пользователей Великобритании, которая является одним из крупнейших рынков для компании.

Также в приложении можно будет купить билеты на поезд Eurostar, который позволяет путешествовать из Лондона в Париж и другие города через туннель под Ла-Маншем.

Источник: incrussia.ru