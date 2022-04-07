Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
uber-hochet-sozdat-superapp-dlya-puteshestviy
Uber хочет создать суперапп для путешествий
46
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:22

Uber хочет создать суперапп для путешествий

Американская компания Uber объявила о планах добавить в приложение возможность покупки билетов на поезда, автобусы и самолеты и аренды автомобилей.

Несмотря на то, что компания не будет предоставлять туристические услуги самостоятельно, она позволит бронировать билеты через свое приложение посредством интеграции с другими платформами.

Интеграция новых сервисов в приложение поможет увеличить частоту его использования среди пользователей Великобритании, которая является одним из крупнейших рынков для компании.

Также в приложении можно будет купить билеты на поезд Eurostar, который позволяет путешествовать из Лондона в Париж и другие города через туннель под Ла-Маншем.

Источник: incrussia.ru

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#приложение #билеты #поездки #uber #суперапп
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Вышел трейлер заключительного сезона сериала «Бумажный дом»
964
Instagram-спектакли и перформансы в TikTok: «Точка доступа» проведет фестиваль онлайн...
997
Доставка еды от кафе «Коктем» в Нур-Султане
1313
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.