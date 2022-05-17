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Uber Eats протестирует доставку с помощью роботов-курьеров
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Сегодня в 09:34

Uber Eats протестирует доставку с помощью роботов-курьеров

Американский сервис доставки еды Uber Eats запустил тестирование доставки с помощью роботов-курьеров в Лос-Анджелесе. Эксперимент проводится совместно со разработчиком Serve Robotics и компании по производству автономных автомобилей Motional.

Компания впервые будет сотрудничать с разработчиками беспилотного транспорта. До этого Motional фокусировалась на роботакси и работала с сервисом Lyft и транспортной компанией Via.

Партнер проекта Serve Robotics будет заниматься доставкой на короткие расстояния в Западном Голливуде, Лос-Анджелес, а Motional будет осуществлять доставку на более длинные расстояния в Санта-Монике.

Во время пилотного проекта Uber за роботами будет следить удаленный оператор, который возьмет на себя управление в определенных ситуациях, например при переходе улицы.

Источник: incrussia.ru

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