Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/93e/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/93e6814ceac46718e7b5848de18b26e9.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
u-zumerov-mladshe-25-poyavilos-novoe-nazvanie-carly
У зумеров младше 25 появилось новое название — Carly
26
/
/

Сегодня в 10:47

У зумеров младше 25 появилось новое название — Carly

Зумеров младше 25 лет теперь называют новым словом Carly. Это аббревиатура фразы can’t afford real life yet — «пока не могу позволить себе настоящую жизнь». Термин предложила в своем отчете маркетинговая платформа Klaviyo.

Зумеры Carly любят мемы, TikTok, ugly fashion и считают Грету Тунберг своей ролевой моделью. Эта группа потребителей еще не тратит собственные деньги, но скоро станет частью поколения Z — «крупнейшего поколения покупателей, которое когда-либо знало человечество».

Carlys озабочены проблемами экологии и социальной несправедливости. Покупатели младше 25 лет верят, что могут изменить мир, поэтому выбирают бренды, соответствующие их ценностям. В октябре аналитики Piper Jaffray выяснили, что расходы зумеров на шопинг достигли восьмилетнего минимума. По словам экспертов, поколение Z больше волнует экология, чем новые вещи.

Источник: the-village.kz

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#tiktok #зумеры #carly
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Палата предпринимателей Алматы запускает бесплатный курс обучения интернет-маркетингу
3044
Известный робот София приедет на форум в Астану
1045
Предупреждающие надписи появились на пешеходных переходах в Астане
936