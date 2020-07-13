У зумеров младше 25 появилось новое название — Carly

Зумеры Carly любят мемы, TikTok, ugly fashion и считают Грету Тунберг своей ролевой моделью. Эта группа потребителей еще не тратит собственные деньги, но скоро станет частью поколения Z — «крупнейшего поколения покупателей, которое когда-либо знало человечество».
Carlys озабочены проблемами экологии и социальной несправедливости. Покупатели младше 25 лет верят, что могут изменить мир, поэтому выбирают бренды, соответствующие их ценностям. В октябре аналитики Piper Jaffray выяснили, что расходы зумеров на шопинг достигли восьмилетнего минимума. По словам экспертов, поколение Z больше волнует экология, чем новые вещи.
Источник: the-village.kz