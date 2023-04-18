У сериала «Спасатели Малибу» будет ремейк

Пляжные патрульные в красных купальниках вернутся на службу.

Американское шоу «Спасатели Малибу» вышло в 1989 году, однако спустя год руководители компании NBC закрыли его после первого сезона. Оказалось, что решение было поспешным. Сериал обладал высокими рейтингами, поэтому через короткое время был вновь возрожден. Он даже попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый просматриваемый телевизионный проект в истории.

«Спасателей Малибу» показывали на всех континентах Земли, кроме Антарктиды, а число зрителей на пике популярности превысило миллиард. К 2002 году сюжет исчерпал себя, и производство завершилось. Однако спустя 20 лет сериал получит ремейк.

Над перезагрузкой шоу трудится британская компания Fremantle. Она приобрела известность за счет телевизионных реалити-шоу The X Factor и Got Talent, формат которых распространился по всему миру. В прошлом году организация выбрала новый путь развития и приобрела контрольный пакет акций ирландской киностудии Element Pictures, выпустившей «Нормальных людей» и «Разговоры с друзьями».

Представители уже начали обсуждать ребут сериала с разными каналами и стриминговыми сервисами. Когда договоренности с подходящим партнером будут подписаны, команда займется поиском съемочной группы и кастингом актеров.

Источник: srsly.ru