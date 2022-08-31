У Samsung появился новый необычный сотрудник — виртуальный аватар-инопланетянин G∙NUSMAS

В штаб-квартире Samsung Electronics поселится «сотрудник», сверхсекретный инженер Samsung, который помогает компании разрабатывать инновационные технологии. Этот маленький голубой пришелец с большими глазами, известный как G∙NUSMAS — новый виртуальный аватар Samsung.

Идея его создания возникла из шутки, которую люди отпускают всякий раз, когда Samsung выпускает новый уникальный продукт. Samsung, должно быть, использует труд инопланетян для проектирования и разработки своих инновационных технологий.

Samsung планирует выпустить серию коротких видеороликов, в которых будет подробно рассказана история G∙NUSMAS.

Источник: 3dnews.ru