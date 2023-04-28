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У мультсериала Totally Spies будет продолжение
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Главный

Сегодня в 10:25

У мультсериала Totally Spies будет продолжение

Знаменитый анимационный сериал о подростках-шпионках возвращается спустя почти десять лет после выхода последнего эпизода. Производственная компания Banijay Kids & Family анонсировала седьмой сезон шоу и вместе с тем нарекла камбэк перезагрузкой франшизы.

Над продолжением двухмерной саги совместно со студией работает Warner Bros. Discovery. Новые приключения главных героинь будут по традиции транслироваться на телеканале Cartoon Network, после чего Totally Spies отправятся на недавно ребрендированный стриминговый сервис Max.

Источник: srsly.ru

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