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У Gucci коллаборация с Гарри Стайлсом
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Сегодня в 10:28

У Gucci коллаборация с Гарри Стайлсом

20 июня креативный директор Gucci Алессандро Микеле провел пресс-конференцию в Милане. Мероприятие состоялось в магазине винтажной одежды, где была представлена новая коллекция, получившая название HA HA HA. Капсулу Микеле разработал в сотрудничестве с Гарри Стайлсом — давним другом и амбассадором марки. Коллекцию из 25 образов креативный директор бренда назвал «гардеробом своей мечты».

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Основу коллекции составляют узнаваемые силуэты от Микеле, вдохновленные 1970-ми. Это и эффектные расклешенные брюки, и клетчатые блейзеры, и куртки в технике пэчворк. Главная фишка капсулы — разнообразные принты, включая провокационный леопардовый.

Стайлс настоял, чтобы в коллекцию вошли яркие свитера и ретро-кепки. Ну а креативный директор Gucci привнес забавные пижамы с сердечками и кулоны с фигурками в виде сварливых медведей.

Источник: srsly.ru

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