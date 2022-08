У Эминема и Канье Уэста выйдет совместный трек

Эминем и Канье Уэст — две крупные и уважаемые фигуры в мире музыки. Хип-хоп-исполнители высоко оценивают таланты друг друга, но при этом за все время карьеры поработать вместе им удалось только один раз. В 2008 году они оба приняли участие в записи сингла Forever, для которого свои куплеты также сочинили Дрейк и Лил Уэйн.

26 августа появится еще одна совместная работа рэперов — ремикс на трек Канье Use This Gospel с его альбома Jesus Is King, который вышел еще в 2019 году. В качестве продюсера этой песни выступил Dr. Dre.

Источник: srsly.ru