У «Бриджертонов» появится спин-офф. Он будет посвящен юности королевы Шарлотты

Сериал «Бриджертоны» получит спин-офф. Он будет посвящен юности королевы Шарлотты.

Шоу также расскажет о молодых Вайолет Бриджертон и леди Данбери. В оригинальном шоу этих женщин сыграли Рут Джеммелл и Аджоа Андо. Роль королевы Шарлотты исполнила Голда Рошевель. Кто станет юными версиями героинь, неизвестно.

Королева Шарлотта — реальный исторический персонаж, супруга британского короля Георга III. Широко распространено мнение, что у Шарлотты были африканские корни — в этом случае, она была первым членом монаршей семьи смешанного происхождения.

Сериал «Бриджертоны» вышел на стриминговой платформе Netflix в декабре 2020 года и быстро стал хитом. Он рассказал об аристократической семье, в которой свое счастье и любовь ищут сразу несколько молодых людей. Первый сезон был посвящен Дафне Бриджертон. В центре второго — окажется ее брат Энтони.

Источник: daily.afisha.ru