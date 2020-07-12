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У «Бэтмена» будет телевизионный спин-офф
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Сегодня в 10:28

У «Бэтмена» будет телевизионный спин-офф

У грядущего сольного фильма «Бэтмен», который собирается снимать режиссер Мэтт Ривз, будет телевизионный спин-офф, посвященный полицейскому управлению Готэма. Более того, как сообщает издание Comic Book, новая полнометражная экранизация комиксов даст старт новой мультиплатформенной вселенной, которая никак не будет связана с предыдущими фильмами.

Телевизионный сериал будет представлен зрителям с помощью потокового сервиса HBO Max. Дата начала съемок и возможный график выпуска пока не уточнялись.

Источник: kinonews.ru

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#hbo #бэтмен
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