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У Balmain коллаборация с Pokémon. Цифровая версия капсулы появится в игре Pokémon Unite
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Сегодня в 10:16

У Balmain коллаборация с Pokémon. Цифровая версия капсулы появится в игре Pokémon Unite

У Balmain коллаборация с Pokémon. Цифровая версия капсулы появится в игре Pokémon Unite

В совместную коллекцию вошли рубашки, футболки, свитшоты, джинсы, брюки, рюкзаки и сумки. Все они представлены в узнаваемых «покемонных цветах»: красном, желтом и голубом. На каждом элементе одежды красуется пикачу.

Помимо отсылок к популярной франшизе, дизайнеры не забыли упомянуть собственный бренд. О нем кричат крупные надписи Balmain, которые украшают некоторые вещи, и основной принт — узнаваемый лабиринт.

Источник: srsly.ru

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