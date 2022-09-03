У Balmain коллаборация с Pokémon. Цифровая версия капсулы появится в игре Pokémon Unite

В совместную коллекцию вошли рубашки, футболки, свитшоты, джинсы, брюки, рюкзаки и сумки. Все они представлены в узнаваемых «покемонных цветах»: красном, желтом и голубом. На каждом элементе одежды красуется пикачу.

Помимо отсылок к популярной франшизе, дизайнеры не забыли упомянуть собственный бренд. О нем кричат крупные надписи Balmain, которые украшают некоторые вещи, и основной принт — узнаваемый лабиринт.

Источник: srsly.ru