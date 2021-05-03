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У Amazon — год за три: компания получила рекордную прибыль
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Сегодня в 12:50

У Amazon — год за три: компания получила рекордную прибыль

Маркетплейс Amazon сообщил о рекордной прибыли в 26,9 млрд $ за последние 12 месяцев. Это абсолютный рекорд: за предыдущие три полных года компания получила 24,7 млрд $.

Лишь за первый квартал 2021 года чистая прибыль Amazon составила 8,1 млрд $. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выручка Amazon составила 108,5 млрд $ против 75,4 млрд $ за Q1 2020, рост составил 44%.

Большую часть прибыли составили доходы от продаж облачного сервиса Amazon Web Service — они принесли компании почти 4,2 млрд $ за Q1 2021.

Источник: rb.ru

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#бизнес #amazon #деньги
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