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Тяжелоатлет принес вторую медаль в копилку Казахстана
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Вчера в 11:10

Тяжелоатлет принес вторую медаль в копилку Казахстана

Тяжелоатлет Игорь Сон, выступавший в категории до 61 килограмма, стал бронзовым призером Олимпиады в Токио.

В «рывке» Сон реализовал два из трех подходов: лучшим результатом стал 131 килограмм, а вот подъем штанги весом 134 килограмма не был засчитан. Этот показатель вывел казахстанца на четвертое место.

Во втором упражнении казахстанец стартовал со 156 килограммов, справившись успешно с весом. Затем было заявлено 160 килограммов, но затем вес был увеличен на два килограмма.

Финишировал Сон с показателем 294 (131+163) килограмма.

22-летний Игорь Сон родился в Уштобе, Алматинской области. В феврале 2020 года на чемпионате международного единства по тяжелой атлетике в Ташкенте завоевал золотую медаль.

Источник: tengrinews.kz

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#тяжелаяатлетика #медаль #казахстанец #олимпиада2020 #игорьсон
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