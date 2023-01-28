«Ты одна», «Особая» и другие новые треки от артистов Центральной Азии, которые покоряют чарты

Собрали самые яркие релизы от музыкантов из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Если до сих пор не слышали — рекомендуем.





Ulukmanapo — «Здравствуй, моя улица»





Кыргызский певец и рэп-артист Улукман Осмоналиев выпустил свой первый в этом году сингл 20 января. Кстати, 14 февраля музыкант даст большой сольный концерт в Бишкеке.





dudeontheguitar — jalau





jalau — новая песня резидента лейбла Ozen. Клип и аранжировка передают особое настроение слушателям.





Ninety One — eMoji





В начале месяца Ninety One порадовали выходом нового сингла и клипа. Слушатели оценили их первую в этом году работу по достоинству.





Akha — Insomnia





Песня, которую вы уже скорее всего где-то слышали. Трек Insomnia сразу взорвал все чарты и стал трендом на площадке TikTok.





Colorit — «Ты одна»





Авторский трек о любви от музыканта, который стал известен благодаря своим каверам.





Xamdam Sobirov — Gavharim





Песня на узбекском языке, которая стремительно набирает просмотры и прослушивания.





Liili — mrak





Песня для вечерних пеших прогулок! Свежая работа от Лейлы, премьера которой состоялась пару дней назад.





Қайрат Нұртас ft Ернар Айдар — «Сенде жүрек жоқ»





Дуэт любимых казахстанских певцов. Песня получилась искренней и душевной.





Ali Okapaov feat. Madi Rymbaev — Senimen Birgemin





Родные братья Али и Мади выпустили совместную работу. Эту же песню пела их мама Роза Рымбаева более десяти лет назад.





Qontrast x Кисло-Сладкий х 104 — 220





Совместный трек трех популярных казахстанских артистов взорвал сети.





Hiro — BANCHU PANCHAMI





Рэпер Бекболат Кайдаров, более известный как Hiro, выпустил трек в конце 2022 года.





Amirchik & Hari — Purest Pleasure





Интересный дуэт кыргызского певца с зарубежной исполнительницей на английском языке.





Rayhon — Azobdaman





Райхон — узбекская певица. Ее песня Azobdaman набрала более двух миллионов просмотров всего за две недели на YouTube.





Әмре — «Особая»





Лирическая песня о любви от всеми любимого Әмре.





Doston Ergashev — Modniylarga





Еще одна новинка от узбекского артиста.