«Ты одна», «Особая» и другие новые треки от артистов Центральной Азии, которые покоряют чарты

Собрали самые яркие релизы от музыкантов из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Если до сих пор не слышали — рекомендуем.
Ulukmanapo — «Здравствуй, моя улица»
Кыргызский певец и рэп-артист Улукман Осмоналиев выпустил свой первый в этом году сингл 20 января. Кстати, 14 февраля музыкант даст большой сольный концерт в Бишкеке.
dudeontheguitar — jalau
jalau — новая песня резидента лейбла Ozen. Клип и аранжировка передают особое настроение слушателям.
Ninety One — eMoji
В начале месяца Ninety One порадовали выходом нового сингла и клипа. Слушатели оценили их первую в этом году работу по достоинству.
Akha — Insomnia
Песня, которую вы уже скорее всего где-то слышали. Трек Insomnia сразу взорвал все чарты и стал трендом на площадке TikTok.
Colorit — «Ты одна»
Авторский трек о любви от музыканта, который стал известен благодаря своим каверам.
Xamdam Sobirov — Gavharim
Песня на узбекском языке, которая стремительно набирает просмотры и прослушивания.
Liili — mrak
Песня для вечерних пеших прогулок! Свежая работа от Лейлы, премьера которой состоялась пару дней назад.
Қайрат Нұртас ft Ернар Айдар — «Сенде жүрек жоқ»
Дуэт любимых казахстанских певцов. Песня получилась искренней и душевной.
Ali Okapaov feat. Madi Rymbaev — Senimen Birgemin
Родные братья Али и Мади выпустили совместную работу. Эту же песню пела их мама Роза Рымбаева более десяти лет назад.
Qontrast x Кисло-Сладкий х 104 — 220
Совместный трек трех популярных казахстанских артистов взорвал сети.
Hiro — BANCHU PANCHAMI
Рэпер Бекболат Кайдаров, более известный как Hiro, выпустил трек в конце 2022 года.
Amirchik & Hari — Purest Pleasure
Интересный дуэт кыргызского певца с зарубежной исполнительницей на английском языке.
Rayhon — Azobdaman
Райхон — узбекская певица. Ее песня Azobdaman набрала более двух миллионов просмотров всего за две недели на YouTube.
Әмре — «Особая»
Лирическая песня о любви от всеми любимого Әмре.
Doston Ergashev — Modniylarga
Еще одна новинка от узбекского артиста.