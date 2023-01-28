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«Ты одна», «Особая» и другие новые треки от артистов Центральной Азии, которые покоряют чарты
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Сегодня в 15:45

«Ты одна», «Особая» и другие новые треки от артистов Центральной Азии, которые покоряют чарты

Собрали самые яркие релизы от музыкантов из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Если до сих пор не слышали — рекомендуем.


Ulukmanapo — «Здравствуй, моя улица»


Кыргызский певец и рэп-артист Улукман Осмоналиев выпустил свой первый в этом году сингл 20 января. Кстати, 14 февраля музыкант даст большой сольный концерт в Бишкеке.


dudeontheguitar — jalau


jalau — новая песня резидента лейбла Ozen. Клип и аранжировка передают особое настроение слушателям.


Ninety One — eMoji


В начале месяца Ninety One порадовали выходом нового сингла и клипа. Слушатели оценили их первую в этом году работу по достоинству.


Akha — Insomnia


Песня, которую вы уже скорее всего где-то слышали. Трек Insomnia сразу взорвал все чарты и стал трендом на площадке TikTok.


Colorit — «Ты одна»


Авторский трек о любви от музыканта, который стал известен благодаря своим каверам.


Xamdam Sobirov — Gavharim


Песня на узбекском языке, которая стремительно набирает просмотры и прослушивания.


Liili — mrak


Песня для вечерних пеших прогулок! Свежая работа от Лейлы, премьера которой состоялась пару дней назад.


Қайрат Нұртас ft Ернар Айдар — «Сенде жүрек жоқ»


Дуэт любимых казахстанских певцов. Песня получилась искренней и душевной.


Ali Okapaov feat. Madi Rymbaev — Senimen Birgemin


Родные братья Али и Мади выпустили совместную работу. Эту же песню пела их мама Роза Рымбаева более десяти лет назад.


Qontrast x Кисло-Сладкий х 104 — 220


Совместный трек трех популярных казахстанских артистов взорвал сети.


Hiro — BANCHU PANCHAMI


Рэпер Бекболат Кайдаров, более известный как Hiro, выпустил трек в конце 2022 года.


Amirchik & Hari — Purest Pleasure


Интересный дуэт кыргызского певца с зарубежной исполнительницей на английском языке.


Rayhon — Azobdaman


Райхон — узбекская певица. Ее песня Azobdaman набрала более двух миллионов просмотров всего за две недели на YouTube.


Әмре — «Особая»


Лирическая песня о любви от всеми любимого Әмре.


Doston Ergashev — Modniylarga


Еще одна новинка от узбекского артиста.

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#музыка #артисты #музыканты #центральнаяазия #новинка
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