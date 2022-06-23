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Twitter запустит функцию Notes для больших заметок
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Сегодня в 10:17

Twitter запустит функцию Notes для больших заметок

Twitter в ближайшие недели запустит функцию Notes для длинных текстов.

Изначально в социальной сети можно было публиковать сообщения длиной до 140 символов, однако в 2017 году компания расширила лимит до 280.

С помощью Notes пользователи смогут создавать статьи с расширенным форматированием и медиафайлами — ими можно будет делиться с подписчиками после публикации.

Пользователи социальной сети уже создают длинные материалы, объединяя их в серию твитов, однако их просмотр не всегда удобен. Запуск Twitter Notes решит эту проблему, но может кардинально изменить суть социальной сети, которая всегда использовала короткий формат.

Источник: incrussia.ru

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