Twitter запустила платную подписку, которая позволяет отменять твиты и менять цвет приложения

Twitter объявила о запуске платной подписки Twitter Blue в Австралии и Канаде. За фиксированную плату пользователи смогут получить доступ к эксклюзивным функциям, в числе которых отмена твитов в течение 30 секунд после отправки, пишет CNBC.

Оформить платную подписку могут пока только пользователи в Канаде и Австралии, она стоит $3,49 и $4,49 соответственно в местной валюте. Компания не уточнила, когда Twitter Blue начнет работать в США и других странах.

Бесплатный Twitter «никуда не денется и никогда не исчезнет», пообещали разработчики. «Это предложение подписки предназначено для того, чтобы добавить расширенные функции к уже существующему опыту Twitter для тех, кто этого хочет», — говорится в сообщении компании.

Попытка Twitter создать подписную бизнес-модель поможет диверсифицировать доходы, отмечает издание. На данный момент более 86% выручки Twitter приносит реклама. К концу 2023 года компания рассчитывает иметь 315 млн активных платных подписчиков. Также к этому времени Twitter планирует увеличить свой годовой доход вдвое, до $7,5 млрд.

Платная подписка даст пользователям Twitter возможность отменить публикацию твита в течение 30 секунд после его отправки. Кроме того, они смогут объединять длинные треды в более легкий для чтения текста и менять стандартный синий цвет приложения и иконки на желтый, красный, фиолетовый, оранжевый и зеленый.