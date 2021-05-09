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Twitter запустила функцию денежных переводов авторам
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Сегодня в 11:31

Twitter запустила функцию денежных переводов авторам

Twitter запустила функцию добровольных пожертвований ― Tip Jar. С ее помощью можно материально поддержать понравившихся авторов.

Функция Tip Jar (банк для чаевых) предназначена для того, чтобы пользователи Twitter могли материально помочь любимым авторам. Пока возможность отправлять пожертвования доступна только англоязычным пользователям iOS и Android.

С помощью Tip Jar пользователи смогут подключить свои аккаунты к Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal или Venmo. Twitter не будет получать комиссии. На первоначальном этапе принимать средства сможет ограниченный круг пользователей ― «авторы, журналисты, эксперты и НКО», ― пояснили в компании.

Источник: incrussia.ru

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#деньги #социальныесети #twitter
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