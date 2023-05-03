Twitter запустил возможность монетизации контента по всему миру

Функция монетизации стала доступна для пользователей Twitter по всему миру. Контентмейкеры будут получать 70% за подписки на iOS и Android и около 92% от подписавшихся другими способами.

Соответствующая возможность для ограниченного списка государств появилась в Twitter еще 14 апреля. Тогда CEO платформы Илон Маск объявил, что монетизация пользовательского контента будет продолжаться в течение года, а потом компания начнет взимать комиссию.

Контентмейкеры будут получать 70% за подписки на iOS и Android и около 92% от подписавшихся другими способами. По истечении первого года комиссия для iOS и Android снизится до 15%, и Twitter добавит к ней свою небольшую сумму.

Источник: incrussia.ru