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Twitter запустил возможность монетизации контента по всему миру
236
Главный

01.05.2023

Twitter запустил возможность монетизации контента по всему миру

Функция монетизации стала доступна для пользователей Twitter по всему миру. Контентмейкеры будут получать 70% за подписки на iOS и Android и около 92% от подписавшихся другими способами.

Соответствующая возможность для ограниченного списка государств появилась в Twitter еще 14 апреля. Тогда CEO платформы Илон Маск объявил, что монетизация пользовательского контента будет продолжаться в течение года, а потом компания начнет взимать комиссию.

Контентмейкеры будут получать 70% за подписки на iOS и Android и около 92% от подписавшихся другими способами. По истечении первого года комиссия для iOS и Android снизится до 15%, и Twitter добавит к ней свою небольшую сумму.

Источник: incrussia.ru

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#социальныесети #подписка #twitter #контент #монетизация
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