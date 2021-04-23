Twitter тестирует бизнес-профили

Twitter начала тестировать «Профессиональные профили», которые позволят компаниям, некоммерческим организациям и издателям отображать больше информации о своем бизнесе.

Соцсеть переместила адресные данные в раздел «О компании», в котором также есть карта и часы работы. Под ним появились две кнопки, первая — позволит проложить маршрут к заведению, вторая — связаться с владельцами напрямую через Twitter. В профиле по-прежнему отображается ссылка на веб-сайт компании, дата регистрации и количество ее подписчиков.

Разработчики объяснили, что сначала откроют доступ к функции для небольшого числа американских компаний, но в ближайшие месяцы она заработает в других странах.

Источник: incrussia.ru