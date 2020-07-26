Twitter рассматривает возможность введения платной подписки

В период пандемии ежедневная аудитория Twitter выросла на 34% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. И хотя количество ежедневных пользователей достигло отметки в 186 млн, доходы от рекламы сократились.
По этой причине в Twitter отметили, что нуждаются в другом источнике дохода. Одним из них может стать платная подписка.
Также в компании уточнили, что подобного решения не стоит ждать в 2020 году — дополнительные методы заработка находятся на этапе изучения. В текущем году Twitter может тестировать некоторые из них.
Источник: ain.ua