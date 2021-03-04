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Twitter начала тестировать аналог Clubhouse на Android
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Сегодня в 10:52

Twitter начала тестировать аналог Clubhouse на Android

Twitter запустила бета-тестирование на Android своей новой аудиоплатформы Spaces — аналог соцсети с аудиочатами Clubhouse.

Spaces представляет собой виртуальные комнаты, в которых можно встретиться и поговорить. Тестирование собственной платформы для голосовых чатов Twitter анонсировала в декабре прошлого года. Тогда оно было открыто только для некоторых пользователей iOS.

Spaces

Сейчас компания объявила о начале бета-теста Spaces на Android. Пользователи смогут присоединяться к уже существующим комнатам, но пока не смогут создавать собственные. Ожидается, что эта функция появится в ближайшее время.

Источник: incrussia.ru

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#приложение #технологии #онлайн #twitter #clubhouse
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