Twitter начала тестировать аналог Clubhouse на Android

Twitter запустила бета-тестирование на Android своей новой аудиоплатформы Spaces — аналог соцсети с аудиочатами Clubhouse.

Spaces представляет собой виртуальные комнаты, в которых можно встретиться и поговорить. Тестирование собственной платформы для голосовых чатов Twitter анонсировала в декабре прошлого года. Тогда оно было открыто только для некоторых пользователей iOS.





Сейчас компания объявила о начале бета-теста Spaces на Android. Пользователи смогут присоединяться к уже существующим комнатам, но пока не смогут создавать собственные. Ожидается, что эта функция появится в ближайшее время.

Источник: incrussia.ru