Twenty One Pilots анонсировали новый альбом

Twenty One Pilots представили треклист шестого полноформатного альбома, получившего название Scaled And Icy. Название пластинки является анаграммой Clancy is Dead — отсылка к главному герою их предыдущего альбома. В альбом войдет 11 композиций, а релиз запланирован на 21 мая этого года.

Для прослушивания уже доступен первый сингл Shy Away. Трек сопровождается музыкальным видео режиссера Miles & AJ, ранее работавшим с Билли Айлиш, Jaden, Galant & Sabrina Claudio, Pell и другими.

Альбом был записан удаленно, во время самоизоляции участников. Тайлер Джозеф писал и продюсировал песни у себя дома, а Джош Дан записывал и сводил барабаны из другой части страны. В день релиза Twenty One Pilots проведут свой первый концерт в прямом эфире, билеты уже в продаже на официальном сайте.

Источник: karmapolitan.ru