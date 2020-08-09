Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/iblock/d07/d0725e78b0b3cdef8020847abdc8ee56.jpg
    [WIDTH] => 395
    [HEIGHT] => 383
)
tvitter-akkaunt-one-perfect-shot-vdohnovlyaet-avu-dyuverney-na-novyy-serial-hbo-max
Твиттер-аккаунт One Perfect Shot вдохновляет Аву ДюВерней на новый сериал HBO Max
48
/
/

Сегодня в 10:07

Твиттер-аккаунт One Perfect Shot вдохновляет Аву ДюВерней на новый сериал HBO Max

Поклонники популярной странички Twitter @OnePerfectShot и ее одноименного веб-сайта получат фильм, так как HBO Max анонсировал новый документальный сериал «One Perfect Shot» от Авы ДюВерней. Режиссер «Сельмы» и «Когда они нас видят» взялся за этот проект через свою продюсерскую компанию ARRAY Filmworks. Warner Horizon Unscripted Television также занимается продюсированием, а владелец One Perfect Shot и Film School Rejects Нил Миллер присоединяется к ДюВернеЙ и Ли Мецгеру в качестве исполнительного продюсера.

В синопсисе HBO Max к One Perfect Shot говорится, что каждая серия вооружает одного известного режиссера арсеналом визуальных инструментов, чтобы отодвинуть завесу над его самыми знаковыми кадрами. Используя самые современные технологии, режиссеры буквально входят в каждый кадр, проходя по сцене за 360 моментов, что позволяет зрителям присоединиться к захватывающему исследованию кинопроизводства. Кинематографисты поделятся своими препятствиями, проблемами, уроками и победами, подробно описав, как они добились своих главных кинематографических достижений.

Источник: indiewire.com

Источник фотографии: variety.com

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#сериал #hbo #твиттер #oneperfectshot
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Как будет выглядеть сквер на улице Пушкина в Нур-Султане
171
«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки с чатом до восьми человек
261
Принцесса красоты под куполом цирка в Астане
859