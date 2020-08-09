Твиттер-аккаунт One Perfect Shot вдохновляет Аву ДюВерней на новый сериал HBO Max

В синопсисе HBO Max к One Perfect Shot говорится, что каждая серия вооружает одного известного режиссера арсеналом визуальных инструментов, чтобы отодвинуть завесу над его самыми знаковыми кадрами. Используя самые современные технологии, режиссеры буквально входят в каждый кадр, проходя по сцене за 360 моментов, что позволяет зрителям присоединиться к захватывающему исследованию кинопроизводства. Кинематографисты поделятся своими препятствиями, проблемами, уроками и победами, подробно описав, как они добились своих главных кинематографических достижений.
Источник: indiewire.com
Источник фотографии: variety.com