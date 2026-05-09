Туркменистан представит своих ахалтекинцев на Чемпионате мира в Ташкенте

Центральным событием мая станет Чемпионат мира «Жемчужина Востока 2026», который пройдет в столице Узбекистана.

Программа мероприятий в Ташкенте включает скаковые испытания: соревнования на дистанциях от 1000 до 2400 метров, где будет проверена резвость лучших представителей породы, конкурс красоты и экстерьера, выводку-выставку «Жемчужина Востока», призванную продемонстрировать миру эталонную грацию ахалтекинцев, а также конференцию «Ахалтекинский скакун — символ дружбы народов», направленную на укрепление культурных связей в регионе.

Для Туркменистана этот чемпионат — не просто соревнование, а возможность в очередной раз подтвердить статус родины «небесных» коней, ставших бесценным вкладом туркменского народа в мировую культуру.