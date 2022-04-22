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Туркестан готовится принять республиканский турнир по триатлону
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Сегодня в 10:01

Туркестан готовится принять республиканский турнир по триатлону

Открытие сезона по триатлону 2022 года состоится в Туркестане. Город примет двухдневные соревнования республиканского уровня.

В первый день на линию старта в Парке Первого Президента выйдут профессиональные атлеты и будут бороться за рейтинговые очки национального Кубка по триатлону.

Во второй день туркестанскую трассу и открытый бассейн Олимпийского центра испытают любители в рамках Gasenergy TEMIRADAM CUP Turkestan. Ожидается участие 150 спортсменов — 50 профессионалов, 100 любителей из Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Ташкента, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской и Павлодарской областей.

Участники будут состязаться на спринтерской дистанции, непрерывно преодолевая 750 метров плавания, 20 километров велогонки и 5 километров бега.

Организаторы намерены выявить сильнейших атлетов для дальнейшего формирования национальной сборной, а также повысить уровень мастерства и квалификации судей по триатлону.

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#казахстан #спорт #триатлон #туркестан #атлеты
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