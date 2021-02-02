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Тунис меняет правила въезда для туристов
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Сегодня в 11:34

Тунис меняет правила въезда для туристов

С 1 февраля в Тунисе начинают действовать новые правила въезда. Теперь нужно сдавать тест перед поездкой и проходить карантин по прибытии.

ПЦР-тесты будут проверять перед посадкой в самолет и на контроле в аэропорту. Они должны быть сделаны не ранее чем за 72 часа до полета. Тем не менее, отрицательный результат не освобождает туристов от карантина. Всем прибывающим нужно изолироваться на 7 дней в одном из отелей-обсерваторов за свой счет.

Через неделю туристов ждет платный тест. Те, у кого результат окажется отрицательным, смогут свободно путешествовать по стране. Остальные останутся в карантине до полного выздоровления. Коснется ли ограничение организованных путешественников, пока неизвестно.

Источник: 34travel.me

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#путешествия #границы #тунис
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