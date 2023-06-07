Цукерберг представил новую VR-гарнитуру

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг представил новую гарнитуру виртуальной реальности Quest 3. Она стала преемницей Quest 2, вышедшей в 2020 году.

Цена новой гарнитуры Meta будет начинаться от $499. Это первая гарнитура с «цветной смешанной реальностью высокого разрешения». Quest 3 на 40% тоньше, чем Quest 2.

Гарнитура будет поставляться с чипсетом Qualcomm нового поколения. На передней панели Quest 3 размещены как минимум три камеры. Meta заявила, что предоставит более подробную информацию 27 сентября во время конференции Connect.

Источник: incrussia.ru