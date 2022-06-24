Цифровые решения для государства и бизнеса: состоялась презентация сервиса TrustContract

22 июня в стенах Astana Hub состоялась презентация Blockchain-технологии TrustContract, в ходе которой были продемонстрированы возможности сервиса руководителям крупных компаний, государственным служащим, предпринимателям МСБ.

TrustContract — это IT-сервис, позволяющий заключать договоры и подписывать юридически значимые документы онлайн с СМС-подтверждением. Сервис призванупростить процесс заключения договоров. Он не требует использования ЭЦП, часто вызывающее сложности у части населения.

Во время мероприятия TrustMe запустил сервис TheSafeContract, который ориентирован на такие зарубежные рынки как США и ОАЭ.

В ходе мероприятия было продемонстрировано как можно быстро и безопасно подписывать договоры через СМС.