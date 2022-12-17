Цифровые кисти и скетчи: какие инструменты помогут в работе современного художника

Собрали разные сервисы и приложения, которые облегчат работу художника, помогут подобрать цвета и создавать красивые изображения.





Paper — iOS-приложение для рисования. Упрощенный интерфейс отлично подходит для генерации художественных идей. Приложение бесплатное, включает в себя набор полезных функции, которые точно пригодятся в работе.

Sumopaint — хороший инструмент для рисования и редактор изображений. Включает в себя большой выбор различных инструментов для дизайна: кисти, тексты, эффекты для работы с изображениями. Понятные функции позволяют работать с приложением даже новичкам.

ArtFlow — приложение-холст, которое дает пользователю более 70 инструментов. Здесь можно работать с многочисленными слоями, файлами PSD, PNG и не только. В платной версии приложения можно найти более продвинутые опции.

Программа Brushes 3 подходит для зарисовки скетчей. Есть большой выбор кистей. Хорошо подходит в случаях, когда вам необходимо набросать быструю визуализацию мыслей и отправить их на согласование заказчику.

Gravit Designer — бесплатный редактор векторной графики. В приложении много инструментов: формы, выделение и трансформация объектов, работа с текстом, шрифтами и многое другое. Хорошо подходит для создания значков, логотипов, баннеров и изображений.

Adobe Illustrator Draw — векторный редактор, который подходит для профессиональной работы. Он предлагает передовую коллекцию цифровых инструментов для создания изображений любой сложности. В приложении есть пять встроенных кистей, с помощью которых можно создавать быстрые скетчи.

Inspire Pro — программа одинаково подходит и для новичков, и для профессионалов. Она была разработана с учетом всех требований и возможностей iPad Pro. Работа в приложении выглядит довольно реалистично. В арсенале пользователя будет 60 высококачественных кистей разной толщины и силы нажатия.

ArtRage — студия для цифрового художника с полным набором инструментов, которые выглядят и работают как в реальности. Это холст для масляных красок, альбом для рисования с полным набором карандашей, и другие интересные форматы.

Gimp — редактор, которые дает большие возможности в рисовании. В приложении не так много инструментов, как в дорогих аналогах, но зато он абсолютно бесплатен. Хороший выбор для начинающих художников.

Autodesk SketchBook — растровый графический редактор оснащен различными материалами для рисования. Он имитирует настоящие кисти, маркеры, аэрограф, карандаши, шариковую ручку. В нем можно смешивать и растушевывать краски, а инструменты реагируют на силу нажатия и угол поворота стилуса совсем как в жизни.