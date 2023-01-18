Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/670/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/670523be6ed4c651386fdc5bf6d84fa4.png
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
cifrovizaciya-obschestvennyy-transport-i-mental-noe-zdorov-e-10-glavnyh-innovaciy-goda-v-central-noy-azii
Цифровизация, общественный транспорт и ментальное здоровье: 10 главных инноваций года в Центральной Азии
16
Главная
/
Возможности
/
Технологии

01.01.2000

Цифровизация, общественный транспорт и ментальное здоровье: 10 главных инноваций года в Центральной Азии

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #visa #инновации #итогигода #2022год
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Экзоперчатки, вертикализаторы и приставки: 5 проектов, созданных непрофессионалами за...
6706
11 лучших смартфонов для съемки красивых фотографий
16378
«Черная пятница» в интернете: 6 маркетплейсов, которые предлагают скидки до 95%
2443
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.