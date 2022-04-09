Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/1fc/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/1fc45b2c7debbbd41710df47cf02a7e6.png
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
ceny-rayony-i-dokumenty-chto-nuzhno-znat-o-pokupke-zhil-ya-v-alan-e-i-stambule
Цены, районы и документы: что нужно знать о покупке жилья в Аланье и Стамбуле
111
Главная
/
Возможности
/
Путешествия

Сегодня в 11:45

Цены, районы и документы: что нужно знать о покупке жилья в Аланье и Стамбуле

Турция — отличное место для жизни с красивой природой, четырьмя морями и горными склонами. Мы поговорили со специалистами и узнали цены на аренду и приобретение жилья и попросили поделиться преимуществами жизни в стране.



Арина Умарова, 27 лет, город — Аланья, партнер агентства недвижимости Trust United, @arisha_un


WhatsApp Image 2022-04-06 at 17.53.35.jpeg

О себе

Я партнер компании Trust United в Алании. Мы с мужем помогаем приобретать недвижимость в Турции. Он менеджер по инвестиционной части. Компания на рынке около 20 лет. Мы работаем на берегу моря, в Алании, Анталии, Мерсине, Северном Кипре.

В нашей компании можно приобрести как недвижимость на стадии котлована, так и вторичное жилье. Это могут быть помещения для жилья, сдачи в аренду или в качестве инвестиций.

Помогаем на всех этапах: от выбора до получения ключей и документов. А после приобретения оказываем консультационные услуги.

Что нужно знать перед переездом

Перед переездом в другую страну стоит подумать, как вы будете в ней зарабатывать. Получение вида на жительство в Турции и приобретение недвижимости не дает вам права официально работать здесь. Для этого нужно получить приглашение от местной компании.

Также советую определиться с местом проживания. Если не владеете турецким, то для жизни подойдут не все города. Также не везде рядом море и постоянное лето. Например, в северной части Турции бывает холодно.

Следующий шаг — разведать обстановку по поводу жилья. Задаться вопросом: «Стоит ли покупать тут жилье, если я никогда здесь не был?». Рекомендую сначала остановиться ненадолго в арендованном жилье. Заодно можно определиться с тем, какой район подходит для вас лучше всего.

Также накануне переезда нужно проверить все документы на срок действия и поставить апостиль — международный штамп, подтверждающий законность и подлинность документа. Это могут быть свидетельства о браке, рождении детей или дипломы.

О выборе района и ценах

Алания делится на десять районов. Недвижимость строится везде, в том числе вдоль всего Средиземного моря.

Для начала нужно понять, для чего вы берете квартиру. Если для сдачи в аренду, то лучше подойдет центр либо побережье. В случае если жить будете сами, то стоит выбрать спокойные районы.

WhatsApp Image 2022-04-06 at 17.53.32.jpeg

Район Mahmutlar подойдет тем, кто не владеет турецким языком. Там самое большое скопление жителей из стран СНГ. Для тех, кто любит природу, советую район Avsallar — одно из самых зеленых мест в Алании со знаменитыми песчаными пляжами Incekum. Есть также Oba. Это самый большой район и второй центр города.

Всегда стоит проверять компанию, у которой вы собираетесь приобретать недвижимость. Не помешает обратить внимание на застройщика — посмотреть его готовые объекты, узнать отзывы.

Цены на недвижимость сильно варьируются. В районе Avsallar минимальная сумма — 55 000 €, в Oba — от 65 000 €, а в самом центре от 80 000 €. Цены на виллы — это что-то вроде коттеджа, начинаются от 200 000 €.

Дополнительно нужно будет потратиться на Tapu — это единственный в турецком законодательстве документ, который подтверждает право собственности на недвижимость.

Цены на недвижимость растут, и снижения не предвидится

Точную сумму определяют государственные органы. Она включает в себя гербовый сбор и небольшие государственные пошлины. Примерная стоимость оформления — от 1500 € до 2000 €.

После получения Tapu оформляются разрешение на проживание, документы на предоставление услуг коммунальных служб и оплачивается налог на недвижимость.

Цены на недвижимость растут, и снижения не предвидится. В Турции имеется большой спрос на недвижимость среди иностранцев, поэтому растет и рынок. Так что, покупая недвижимость, можно за год приумножить средства до 20-50%.

Есть несколько вариантов оплаты:

— через банк, подключенный к системе международных переводов SWIFT

— через «Золотую корону»

— биткоинами или криптовалютой

— перевести с физического счета в банке вашей страны на иностранный счет юридического лица.

— наличкой, но нужно помнить, что сумму выше 10 000 $ —9 200 €, нужно декларировать в аэропорту.

О преимуществах и недостатках

К преимуществам покупки недвижимости в Турции могу отнести классные виды на горы и моря, которых здесь четыре: Средиземное, Черное, Эгейское и Мраморное. В южной части страны 300 дней лета в году, а Алания — экологически чистый город, без заводов и фабрик.

Единственный минус — отсутствие отопления в домах. Жители греются кондиционерами и обогревателями. Эту сложность можно решить на стадии строительства, проведя теплые полы.


Светлана Акча, 32 года, гид по Стамбулу, @svetlana_istanbul


photo5370672981367437292.jpg


О себе

Я лицензированный гид в Стамбуле. Живу в этом городе уже пять лет, а последние три еще и пишу о нем в блог. Месяц назад получила государственную лицензию от министерства туризма и культуры Турции. Это значит, что я имею право проводить экскурсии в государственных дворцах города, таких как Topkapı и Dolmabahçe.

Этим моя деятельность не ограничивается. Все время, что живу в Турции, я изучала историю, читала много литературы о стране, «заводила» полезные связи и знакомства.

О выборе района и ценах

Цены на недвижимость серьезно разнятся в зависимости от района. Возьмем, к примеру, квартиру в 100 квадратных метров.

В европейском районе Esenyurt — он считается «дешевым», аренда такого жилья обойдется в среднем в 3000-3500 лир — 187-218 €, а покупка «приличного» варианта в 1 000 000 лир — 62 000 €. В более дорогом районе Etiler аренда будет стоит около 12 000-15 000 лир — 748-935 €. Цены на покупку начинаются от 4 000 000 лир — 250 000 €.

photo5370672981367437291.jpg

Азиатский район Pendik может предложить аренду в ценовом сегменте от 3000 до 3500 лир и покупку за суммы от 900 000 — 56 000 €. В этой части есть более элитный район Bostancı, где за аренду вы будете платить 10 000-12 000 лир, а покупка обойдется в 4 500 000 лир — 280 000 €.

Оплатить аренду или покупку квартиру проще всего наличными

При приобретении недвижимости вы получаете вид на жительство по Tapu. Если недвижимость дороже 250 000 € — гражданство. При аренде также можно получить вид на жительство по договору, но в последнее время бывает много отказов.

Оплатить аренду или покупку квартиру проще всего наличными, принимаются евро, доллары и даже рубли, правда, курс будет не выгодным.

О преимуществах и недостатках

В Стамбуле каждый может реализовать себя. Тут с уважением относятся ко всем нациям и религиям.

Думаю, что столица Турции станет самым крупным пересадочным хабом, связующим городом между различными странами и континентами.


Цифры в евро указаны по курсу валют на 09.04.2022.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#жилье #турция #стамбул #недвижимость #покупка
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Бизнесмены Японии, Китая и Кореи о преимуществах работы с русскоязычными
7870
Барселона за один день: маршрут и достопримечательности
5441
Работа в отеле: как живут и сколько зарабатывают в Турции
16400
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.