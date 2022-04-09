Цены, районы и документы: что нужно знать о покупке жилья в Аланье и Стамбуле

Турция — отличное место для жизни с красивой природой, четырьмя морями и горными склонами. Мы поговорили со специалистами и узнали цены на аренду и приобретение жилья и попросили поделиться преимуществами жизни в стране.





Арина Умарова, 27 лет, город — Аланья, партнер агентства недвижимости Trust United, @ arisha_un

О себе

Я партнер компании Trust United в Алании. Мы с мужем помогаем приобретать недвижимость в Турции. Он менеджер по инвестиционной части. Компания на рынке около 20 лет. Мы работаем на берегу моря, в Алании, Анталии, Мерсине, Северном Кипре.

В нашей компании можно приобрести как недвижимость на стадии котлована, так и вторичное жилье. Это могут быть помещения для жилья, сдачи в аренду или в качестве инвестиций.

Помогаем на всех этапах: от выбора до получения ключей и документов. А после приобретения оказываем консультационные услуги.



Что нужно знать перед переездом

Перед переездом в другую страну стоит подумать, как вы будете в ней зарабатывать. Получение вида на жительство в Турции и приобретение недвижимости не дает вам права официально работать здесь. Для этого нужно получить приглашение от местной компании.

Также советую определиться с местом проживания. Если не владеете турецким, то для жизни подойдут не все города. Также не везде рядом море и постоянное лето. Например, в северной части Турции бывает холодно.

Следующий шаг — разведать обстановку по поводу жилья. Задаться вопросом: «Стоит ли покупать тут жилье, если я никогда здесь не был?». Рекомендую сначала остановиться ненадолго в арендованном жилье. Заодно можно определиться с тем, какой район подходит для вас лучше всего.

Также накануне переезда нужно проверить все документы на срок действия и поставить апостиль — международный штамп, подтверждающий законность и подлинность документа. Это могут быть свидетельства о браке, рождении детей или дипломы.



О выборе района и ценах

Алания делится на десять районов. Недвижимость строится везде, в том числе вдоль всего Средиземного моря.

Для начала нужно понять, для чего вы берете квартиру. Если для сдачи в аренду, то лучше подойдет центр либо побережье. В случае если жить будете сами, то стоит выбрать спокойные районы.





Район Mahmutlar подойдет тем, кто не владеет турецким языком. Там самое большое скопление жителей из стран СНГ. Для тех, кто любит природу, советую район Avsallar — одно из самых зеленых мест в Алании со знаменитыми песчаными пляжами Incekum. Есть также Oba. Это самый большой район и второй центр города.

Всегда стоит проверять компанию, у которой вы собираетесь приобретать недвижимость. Не помешает обратить внимание на застройщика — посмотреть его готовые объекты, узнать отзывы.

Цены на недвижимость сильно варьируются. В районе Avsallar минимальная сумма — 55 000 €, в Oba — от 65 000 €, а в самом центре от 80 000 €. Цены на виллы — это что-то вроде коттеджа, начинаются от 200 000 €.

Дополнительно нужно будет потратиться на Tapu — это единственный в турецком законодательстве документ, который подтверждает право собственности на недвижимость.

Цены на недвижимость растут, и снижения не предвидится



Точную сумму определяют государственные органы. Она включает в себя гербовый сбор и небольшие государственные пошлины. Примерная стоимость оформления — от 1500 € до 2000 €.

После получения Tapu оформляются разрешение на проживание, документы на предоставление услуг коммунальных служб и оплачивается налог на недвижимость.

Цены на недвижимость растут, и снижения не предвидится. В Турции имеется большой спрос на недвижимость среди иностранцев, поэтому растет и рынок. Так что, покупая недвижимость, можно за год приумножить средства до 20-50%.

Есть несколько вариантов оплаты:

— через банк, подключенный к системе международных переводов SWIFT

— через «Золотую корону»

— биткоинами или криптовалютой

— перевести с физического счета в банке вашей страны на иностранный счет юридического лица.

— наличкой, но нужно помнить, что сумму выше 10 000 $ —9 200 €, нужно декларировать в аэропорту.

О преимуществах и недостатках

К преимуществам покупки недвижимости в Турции могу отнести классные виды на горы и моря, которых здесь четыре: Средиземное, Черное, Эгейское и Мраморное. В южной части страны 300 дней лета в году, а Алания — экологически чистый город, без заводов и фабрик.

Единственный минус — отсутствие отопления в домах. Жители греются кондиционерами и обогревателями. Эту сложность можно решить на стадии строительства, проведя теплые полы.



Светлана Акча, 32 года, гид по Стамбулу, @ svetlana_istanbul





О себе

Я лицензированный гид в Стамбуле. Живу в этом городе уже пять лет, а последние три еще и пишу о нем в блог. Месяц назад получила государственную лицензию от министерства туризма и культуры Турции. Это значит, что я имею право проводить экскурсии в государственных дворцах города, таких как Topkapı и Dolmabahçe.

Этим моя деятельность не ограничивается. Все время, что живу в Турции, я изучала историю, читала много литературы о стране, «заводила» полезные связи и знакомства.

О выборе района и ценах

Цены на недвижимость серьезно разнятся в зависимости от района. Возьмем, к примеру, квартиру в 100 квадратных метров.

В европейском районе Esenyurt — он считается «дешевым», аренда такого жилья обойдется в среднем в 3000-3500 лир — 187-218 €, а покупка «приличного» варианта в 1 000 000 лир — 62 000 €. В более дорогом районе Etiler аренда будет стоит около 12 000-15 000 лир — 748-935 €. Цены на покупку начинаются от 4 000 000 лир — 250 000 €.





Азиатский район Pendik может предложить аренду в ценовом сегменте от 3000 до 3500 лир и покупку за суммы от 900 000 — 56 000 €. В этой части есть более элитный район Bostancı, где за аренду вы будете платить 10 000-12 000 лир, а покупка обойдется в 4 500 000 лир — 280 000 €.

Оплатить аренду или покупку квартиру проще всего наличными



При приобретении недвижимости вы получаете вид на жительство по Tapu. Если недвижимость дороже 250 000 € — гражданство. При аренде также можно получить вид на жительство по договору, но в последнее время бывает много отказов.

Оплатить аренду или покупку квартиру проще всего наличными, принимаются евро, доллары и даже рубли, правда, курс будет не выгодным.

О преимуществах и недостатках

В Стамбуле каждый может реализовать себя. Тут с уважением относятся ко всем нациям и религиям.

Думаю, что столица Турции станет самым крупным пересадочным хабом, связующим городом между различными странами и континентами.



Цифры в евро указаны по курсу валют на 09.04.2022.