Центрально-азиатский фестиваль коммуникаций Red Jolbors объявил состав жюри 2022 года

В него вошли рекламисты и маркетологи разных стран, обладатели множества профессиональных наград, включая Cannes Lions и Effie Europe.

Председателем жюри стал Конрад Лефевер — креативный директор и управляющий партнер Darwin BBDO. Конрад обладатель более 20 «каннских львов». За время своей карьеры работал с такими брендами, как Carlsberg, Hoegaarden, Pernod-Ricard, TNT Broadcasting, BBC Worldwide, Durex, Coca-Cola, Danone, Nike, Opel, Ford, Saab, Mercedes-Benz и другими.

Состав жюри Red Jolbors-2022:

Эдуардо Маркес — Chief Creative Officer в Publicis Group Benelux. Обладатель 51 «каннского льва», в том числе 4 Гран-при и Titanium Lion. Работал с командой над созданием кейсов Burger King Moldy Whopper, IKEA Real Life Series, Boost Your Voice, Unfairy Tales и другими.

Озге Гювен — дизайн директор TBWA Istanbul. За время работы в агентстве, создавала кейсы для таких мировых брендов, как Ikea и McDonald's.

Обладательница наград: Cannes Lions, Golden Drum, D&AD, Eurobest, Epica, Dubai Lynx, Loeries Awards. Кроме того, ее отмечали в Women to Watch, MediaCat-The Most Creative 50, MediaCat Dream Team, 30Under30.

Леван Лепсверидзе — сооснователь и креативный директор Leavingstone. Самый титулованный креативный директор в Грузии. Он первым завоевал для страны «каннского льва». Обладатель порядка 200 наград на международных фестивалях: Cannes Lions, Eurobest, LIA, Webby, ADC*E, Epica, Golden Drum, Golden Hammer и других.

Чехун Ли — креативный директор Cheil Worldwide, Южная Корея, Автор книги «Творчество закаляется». Обладатель наград: Cannes Lions, включая золотого и Titanium львов, Гран-при Clio Awards, One Show, Spikes Asia, MAD Stars, New York Festival, The Best Creative Award in Korea. Работал с Samsung, Nike, Burger King, EBAY, Baskin Robbins и другими клиентами.

Анастасия Кудряшова — руководитель по брендингу и коммуникациям. 11 лет проработала в компании Mars, а после в компаниях «Яндекс.Маркет» и AliExpress. Запускала продуктовые инновации и рекламные кампании 360, в том числе кампанию «Время говорить», приуроченную к Чемпионату мира по футболу 2018 году. Обладательница нескольких Effie, включая золото Effie Europe.

Анастасия Панина — директор Global Business Solutions TikTok по Восточной Европе. Анастасия более 15 лет развивает бизнес в технологических и медийных компаниях и более девяти лет занимается управлением команд. Ранее она занимала руководящие должности в таких медиакомпаниях как Sanoma Independent Media и Hearst Shkulev Media, Rambler Group. Среди наград: Cannes Lions, Effie Russia, NPBC MediaInnovations BEMA!

Владимир Лифанов — основатель и креативный директор агентства Suprematika. Награды: Cannes Lions, One Show, D&AD, Eurobest, European Design Awards, ADCE awards, Epica awards, Red Dot, «Золотой барабан», Red Apple, КМФР, ADCR, Popok, «Золотой молоток» и другие.

Эльнур Нурали — Председатель Азербайджанской Ассоциации маркетологов, независимый консультант по брендингу и коммуникациям. Специалист по маркетинговым коммуникациям с двадцатилетним опытом в стратегии, маркетинге, брендинге, рекламе и визуальная коммуникация.

Дедлайн приема работ на конкурс лучших креативных решений Red Jolbors Awards 2022 — 8 сентября. Подать работу и ознакомиться с категориями, номинациями, требованиями и правилами можно на сайте Red Jolbors.

В случае вопросов по подаче работ пишите на sabinareingold@gmail.com

Генеральный партнер фестиваля, который состоится в Алматы 1-2 октября, Jusan Bank.