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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Центральная Азия и искусство: достижения соотечественников в 2021 году, которыми мы гордимся
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25.12.2020

Центральная Азия и искусство: достижения соотечественников в 2021 году, которыми мы гордимся

Амир Закиров, @amir_pdvl_predatorz


Амир Закиров.jpg

Амир Закиров стал первым казахстанцем, который победил в мировом чемпионате Red Bull BC One. Это крупнейшее и самое престижное в мире одиночное соревнование по брейкингу. Закиров стал лучшим среди 16 сильнейших брейкеров планеты, пробившихся на мировой финал чемпионата в Польше.


Женис Айтжанов, @illusionist.kz


Женис Айтжанов.jpg

Казахстанский фокусник-иллюзионист Женис Айтжанов побил собственные два рекорда и вновь попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он стал лучшим в мире в раскладке четырех монет. Достижение заключается в перекручивании монет одной рукой между пальцами — в течение одной минуты нужно сделать максимальное число оборотов.


Толепберген Байсакалов, @tulepbergen_baisakalov


Толепберген Байсакалов.jpg

Казахстанский актер получил награду кинофестиваля AsianWorld Film Festival за лучшую мужскую роль в фильме «От» — «Огонь». Фильм рассказывает историю обычного человека в реалиях страны. Режиссером социальной драмы с элементами комедии выступила Айжан Касымбек. Также актер завоевал награду за лучшую мужскую роль на кинофестивале в Сочи.


Еркебулан Дайыров, @erkebulan_dairov


Еркебулан Дайыров.jpg

Казахстанский актер Еркебулан Дайыров победил в номинации «Лучший азиатский актер» на кинофестивале World Film Festival в Каннах за роль в фильме «Подсолнух» казахстанского режиссера Эльмиры Гильман. По сюжету фильма, четырнадцатилетний Амир прячется в своем игровом виртуальном мире от школьных и домашних проблем.


Дина Амир, @dina_amiir


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Дина Амир стала победительницей в номинации Miss ProUniverse на одном из крупнейших международных конкурсов красоты — Miss World International. Конкурс красоты проходил августе в Майами, США.


Шерзод Назаров


Шерзод Назаров.jpg

Узбекский режиссер, короткометражный фильм которого «На шелковом пути», стал обладателем двух призов на Международном фестивале кино стран Содружества «Московская премьера». Картина получила специальный приз конкурса короткометражных фильмов «За концептуальность взгляда» жюри Федерации киноклубов России, а также приз и диплом лучшему фильму «За изысканную форму повествования».


Екатерина Ли


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Казахстанка Екатерина Ли получила награду за свой проект детских книг Mindful Generation на конкурсе Creative SparkBig Idea Challenge в Лондоне. Конкурс, организованный Британским советом и London Metropolitan University, проводится среди молодых предпринимателей. Детские книги Екатерины Ли Mindful Generation рассказывают об инклюзии, людях с особыми потребностями, экологии, эмоциональном интеллекте, буллинге и многом другом.



Куаныш Бейсеков, @kuanyshbeisekov


Куаныш Бейсеков.jpg

Главный режиссер творческого коллектива «Ирина Кайратовна». После нескольких сезонов юмористических шоу парни начали снимать клипы, а затем и фильмы. Дебютный короткометражный фильм Куаныша Бейсекова Shoqan, который он снял в интеграции с Astana Hub, был номинантом престижного кинофестиваля LA Shorts.

Также в декабре команда создала фильм «Отыздан асып барамын» в честь юбилея Независимости Казахстана.


Ниса Кинжалина


Ниса Кинжалина.jpg

Ниса Кинжалина работает предметным дизайнером в Алматы. Ежегодно она представляет свои работы на мировых выставках в Милане, Париже, Лондоне, Гонконге и Токио.

В 2021 году дизайнер создала первый в мире саукеле, распечатанный на 3D-принтере. Дизайн, девушка придумала сама.


Оскар Усеналиев, @oscar_dsgn


Оскар Усеналиев.jpg

Кыргызстанец занял первое место в международном конкурсе графического дизайна Gagrin Design Wards 2021 в Москве. Оскар Усеналиев отправил на конкурс три иллюстрации. И все три попали в шорт-лист.


Айсултан Сеитов, @aisultan


Айсултан Сеитов.jpg

Казахстанский режиссер Айсултан Сеитов снял рекламу для коллаборации американского бренда одежды PacSun с рэпером A$AP Rocky. Артист выступил в качестве гостевого арт-директора новой коллекции американского подросткового бренда одежды PacSun. Также в этом году режиссер закончил съемки своего дебютного фильма «ҚАШ».


Алибек Таиров, @k1raen


Книга писателя из Кыргызстана Алибека Таирова «Грехи смертных» попала в самую большую электронную библиотеку в СНГ — ЛитРес. Группа компаний «ЛитРес» включает сервисы: ЛитРес, ЛитРес: Самиздат и ЛитРес: Чтец, MyBook, «Звуки слов», Comics Time, LiveLib. Также книга бы

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