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Центр по изучению английского языка CELL открылся в Суде МФЦА и МАЦ
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Сегодня в 10:02

Центр по изучению английского языка CELL открылся в Суде МФЦА и МАЦ

Открытие Centre for English Language Learning состоялось на базе Суда МФЦА и Международного арбитражного центра. Центр Университета De Montfort University Kazakhstan знаменует собой новые перспективные партнерские отношения между DMUK, Судом МФЦА и МАЦ.

Центр будет оказывать квалифицированную поддержку на английском языке для юридического и финансового секторов, в первую очередь, ориентируясь на курсы делового английского и английского для специальных целей, а также курсы подготовки к IELTS.

В Центре будет работать преподаватель из Великобритании. Также достигнута договоренность с Британским советом, о том, что в Центре будут проводиться тестирование на знание английского языка, включая такие экзамены как IELTS и Aptis.

Эта инициатива и партнерство демонстрируют важный вклад образовательных учреждений Великобритании в оказание поддержки Суду МФЦА и МАЦ в вопросах предоставления качественных международных стандартов обучения в области права, бизнеса и финансов.

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