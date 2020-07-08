TSE Art Destination объявляет конкурс в честь 75-летия ООН и презентации проекта «Третий рай»

Философия «Третьего рая» имеет глубокое значение, а воплотить эту идею в реальность может любой казахстанец. Для участия в конкурсе, необходимо:

— создать форму «Третий рай» путем рисования, аппликации или из подручных материалов и разместить фото своего творения в ленту Instagram, отметив страницы @uninkazakhstan, @artioskz, @tse.art.destination.

— пройти опрос un75.online и отправить подтверждающий скрин в директ @tse.art.destination.

— выполнить условия под постом по ссылке.

Лучшие работы будут опубликованы на указанных страницах и награждены специальными подарками от ООН. Работы принимаются до 15 июля.