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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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TSE Art Destination объявляет конкурс в честь 75-летия ООН и презентации проекта «Третий рай»
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Сегодня в 10:26

TSE Art Destination объявляет конкурс в честь 75-летия ООН и презентации проекта «Третий рай»

Философия «Третьего рая» имеет глубокое значение, а воплотить эту идею в реальность может любой казахстанец. Для участия в конкурсе, необходимо:

— создать форму «Третий рай» путем рисования, аппликации или из подручных материалов и разместить фото своего творения в ленту Instagram, отметив страницы @uninkazakhstan, @artioskz, @tse.art.destination.

— пройти опрос un75.online и отправить подтверждающий скрин в директ @tse.art.destination.

— выполнить условия под постом по ссылке.

Лучшие работы будут опубликованы на указанных страницах и награждены специальными подарками от ООН. Работы принимаются до 15 июля.

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#конкурс #оон #нурсултан
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