Tripadvisor назвал лучшие рестораны 2020 года

Tripadvisor составил список 25 лучших ресторанов мира, по мнению пользователей платформы. В топ-3 — французские Auberge du Vieux Puits и La Ville Blanche и Chila в Буэнос-Айресе.
Сейчас первые десять строчек рейтинга занимают:
1. Auberge du Vieux Puits (Фонжонкуз, Франция)
2. La Ville Blanche (Роспес, Франция)
3. Chila (Буэнос-Айрес, Аргентина)
4. Black Swan (Олстед, Великобритания)
5. Leo (Богота, Колумбия)
6. Aramburu (Буэнос-Айрес, Аргентина)
7. Restaurant La Maison d'a Cote (Монтливо, Франция)
8. 040 Restaurante (Сантьяго, Чили)
9. Ise Sueyoshi (Нисиадзабу, Япония)
10. The Fat Duck (Брэй, Великобритания)
Полный рейтинг 2020 года можно посмотреть здесь.
Источник: 34travel.me