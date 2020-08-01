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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Tripadvisor назвал лучшие рестораны 2020 года
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Сегодня в 09:41

Tripadvisor назвал лучшие рестораны 2020 года

Tripadvisor составил список 25 лучших ресторанов мира, по мнению пользователей платформы. В топ-3 — французские Auberge du Vieux Puits и La Ville Blanche и Chila в Буэнос-Айресе.

Сейчас первые десять строчек рейтинга занимают:

1. Auberge du Vieux Puits (Фонжонкуз, Франция)

2. La Ville Blanche (Роспес, Франция)

3. Chila (Буэнос-Айрес, Аргентина)

4. Black Swan (Олстед, Великобритания)

5. Leo (Богота, Колумбия)

6. Aramburu (Буэнос-Айрес, Аргентина)

7. Restaurant La Maison d'a Cote (Монтливо, Франция)

8. 040 Restaurante (Сантьяго, Чили)

9. Ise Sueyoshi (Нисиадзабу, Япония)

10. The Fat Duck (Брэй, Великобритания)

Полный рейтинг 2020 года можно посмотреть здесь.

Источник: 34travel.me

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#рестораны #рейтинг
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