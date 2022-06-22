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Тридцатый юбилейный триатлонный турнир пройдет в Синегорье
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Сегодня в 10:18

Тридцатый юбилейный триатлонный турнир пройдет в Синегорье

Большой триатлон продолжает путешествовать по Казахстану. После Талдыкоргана и Алаколя республиканский турнир посетит Бурабай. 25-26 июня здесь пройдут юбилейные триатлонные мероприятия: Чемпионат РК в суперспринте — Elite, U17, в спринте — U23 и в смешанной эстафете — U15, а также четвертый этап Кубка TEMIRADAM.

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Более 400 спортсменов из 8 регионов страны примут участие в двухдневном триатлоне. В первый день на линию старта выйдут атлеты категорий Elite, U23, U17 и U15, которые будут определять чемпионов страны на различных дистанциях триатлона.

Во второй соревновательный день участники Кубка TEMIRADAM будут бороться за рейтинговые очки на олимпийской дистанции. А также состоится велопробег TEMIRADAM CHALLENGE BIKE, в котором любители велоспорта смогут покататься по той же трассе, что и участники основных стартов.

Маршрут гонок проложен по берегу Борового в десяти метрах от линии озера. Погода хоть и переменчивая, но температура воды позволяет проведение заплыва без гидрокостюмов. Велосипедный этап пройдет по ровному асфальту, а беговой этап — по плоской трассе. Традиционно получится техническая рельефная триатлонная гонка.

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#казахстан #боровое #триатлон #турнир #чемпионат
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