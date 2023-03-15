Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
tri-nagrady-zavoevali-kazahstanskie-shkol-niki-na-chempionate-po-robototehnike-v-indii
Три награды завоевали казахстанские школьники на чемпионате по робототехнике в Индии
106
/
Новости

Сегодня в 09:42

Три награды завоевали казахстанские школьники на чемпионате по робототехнике в Индии

На соревновании FIRST TECH CHALLENGE India Championship 2023, проходившем в индийском городе Пуна, Казахстан представляли учащиеся школы-гимназии №81 из Алматы.

По данным общественного фонда USTEM Robotics, по итогам трехдневных соревнований казахстанские школьники без поражений выступили в отборочных матчах и получили три высокие награды:

— Finalist Alliance Captain Award — специальная награда за руководство альянсом в ходе финальных матчей

— Innovate award — высшая инженерная награда за инновационный подход в создании робота

— Rookie Inspiration — высшая награда, присуждаемая команде-новичку.

Источник: inform.kz

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#алматы #казахстанцывмире #робототехника #школьники #медаль
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Гонщик Almaty Cycling Team Штейн стал третьим на Grand Prix Manavgat
780
Американский стартап разработал дрона для поиска сокровищ под водой
904
В столицу приедет путешественник из Москвы
1491
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.