Три награды завоевали казахстанские школьники на чемпионате по робототехнике в Индии

На соревновании FIRST TECH CHALLENGE India Championship 2023, проходившем в индийском городе Пуна, Казахстан представляли учащиеся школы-гимназии №81 из Алматы.
По данным общественного фонда USTEM Robotics, по итогам трехдневных соревнований казахстанские школьники без поражений выступили в отборочных матчах и получили три высокие награды:
— Finalist Alliance Captain Award — специальная награда за руководство альянсом в ходе финальных матчей
— Innovate award — высшая инженерная награда за инновационный подход в создании робота
— Rookie Inspiration — высшая награда, присуждаемая команде-новичку.
Источник: inform.kz