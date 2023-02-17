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Третий офис Kaztour открыт в столичном ТРЦ «Хан Шатыр»
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Сегодня в 17:50

Третий офис Kaztour открыт в столичном ТРЦ «Хан Шатыр»

В честь открытия только в новом офисе действует пятипроцентная скидка на все туры до 23 февраля включительно.

За 2022 год компания обслужила больше 40 000 туристов.


Гульнара Акимова, глава нового столичного офиса

О новом офисе

Мы любим каждого своего туриста, заботимся о нем, стараемся сделать отдых, как и обслуживание в офисах, максимально комфортным. Сегодня новый офис открылся в ТРЦ «Хан Шатыр», до этого времени в Астане офисы были в Abu Dhabi Plaza и MEGA Silk Way.

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Теперь у нас 17 офисов по Казахстану, включая офисы премиум-класса. В 2023 году новые представительства уже открылись в Уральске и Костанае. Скоро открытие еще двух локаций — одна в Актау, вторая Kaztour Premium — в столичном ТРЦ Keruen.

Kaztour Premium работает также в Алматы и Шымкенте.


О компании

Нашей компании в этом году уже 22 года, и на днях, 18 февраля, будет ровно 5 лет, как я к ней присоединилась. Здесь работают профессионалы своего дела, люди с горящими глазами и большим сердцем, готовые всегда пойти навстречу в любой жизненной ситуации и влюблять в путешествия каждого туриста.

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У нас есть обучающие выездные инфотуры, в которые мы стараемся отправить каждого сотрудника. Это дает знания о каждом отеле, продукте и стране изнутри. Например, в ОАЭ каждый месяц открываются новые отели. Чтобы отправить клиента именно туда, куда он хочет, где ему нравится — мы изучаем все места сами. Смотрим страну, оцениваем экскурсии, отели, номера, территорию. Бывает, что у нас появляются любимые отели, которые мы потом рекомендуем туристам.

В Kaztour нет такого понятия как сезонность. Наши клиенты вылетают на отдых круглый год, все 12 месяцев. За 2022 год мы обслужили больше 40 000 туристов. Одни из любимых стран летом — Турция, Египет, а в Объединенные Арабские Эмираты казахстанские туристы любят летать в октябре-ноябре.

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Из более экзотических направлений сегодня популярны Мальдивы, Индия (Гоа), Таиланд, Вьетнам. Новинкой этого сезона были Сейшелы, из Алматы есть прямые рейсы с дозаправкой в Абу-Даби. Тем, кто летал в Сейшелы, очень понравилось. Наши туристы оставили много отзывов в Instagram.

Мы работаем в том числе и по казахстанским турам. Наши люди предпочитают отельный отдых. Многие отправляются из Астаны в Rixos Aktau. А если едут в Боровое, бронируют отели напрямую и редко обращаются в турагентства.


О путешествиях

Мы отрабатываем любой запрос, направлений много. К примеру, если человек хочет поправить свое здоровье — мы предлагаем Нафталан (Азербайджан), Боржоми (Грузию), Карловы Вары (Чехию). С конца октября по март открывается Индия, в Керале также развит медицинский туризм.

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У нас есть варианты на любой бюджет: будь то эконом вариант тура или лакшери сегмент, когда люди летят на отдых на частном самолете.

В каждом туре предусмотрена медицинская страховка и поддержка туристов 24/7. Наши менеджеры в любой момент на связи с туристом и готовы помочь.

Чтобы сэкономить на поездке, нужно бронировать тур заранее, с предоплатой, а остальную часть можно внести частями. Многие уже бронируют туры на лето. В первую очередь, это обеспечивает туристу привлекательную цену. Во-вторых, люди могут разместиться в том отеле, о котором мечтали.

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У нас есть Telegram-каналы, WhatsApp-рассылки, где мы сообщаем о скидках, новинках, акциях. Например, часто бывает акция, когда двое детей проживают бесплатно. Еще проводим розыгрыши, к примеру «Слетай на Сейшелы и выиграй билет в Арабские Эмираты».


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#отдыхзарубежом #путешествия #туры #компании
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.