Третий международный технологический форум Digital Bridge: как это было

Организаторами мероприятия выступили Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» и международный технопарк IT-стартапов Astana Hub.



Основные темы деловой программы этого года: подготовка квалифицированных ИТ-специалистов, меры господдержки, развитие умных городов, венчурного рынка, масштабирование казахстанских IT-продуктов за рубеж, цифровая инклюзия, онлайн-образование, женщины в IT, развитие индустрии GameDev, цифровые медиа и инфлюенс-маркетинг.



В рамках форума состоялось подписание соглашений между МЦРИАП РК И HUAWEI, ТОО «Галам» и OneWeb, Astana Hub и MTS, а также трехстороннего меморандума между Astana Hub & акселератора из кремниевой долины Plug and Play Kazakhstan & Transtelecom.



В рамках сотрудничества Plug and Play Kazakhstan запущен корпоративный акселератор, где 20 отечественных IТ-стартапов получат возможность прокачать навыки команды под менторством экспертов из Кремниевой долины. А центр инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub поможет открыть Центр 5G в Нур-Султане на территории Astana Hub для отбора, тестирования и доработки решений технологических компаний и стартапов Казахстана на сетях пятого поколения.



Традиционно на площадке Digital Bridge технологические стартапы в течение двух дней соревновались в Astana Hub Battle. В этом году на участие в Astana Hub Battle было принято более 250 анкет, а свои стартапы вживую перед компетентным жюри презентовали 89 компаний. По итогам соревнований была определена тройка лучших молодых ИТ-компаний. Среди них:



1 место — стартап Oquda — первая Market Network платформа в индустрии рекрутинга студентов в зарубежные университеты. Платформа организует работу специалистов по всему миру, чтобы сделать зарубежное образование доступным для одного покупателя.



2 место — стартап Parqour — система умной парковки, которая распознает 99% номеров, автоматически рассчитывает стоимость парковки и позволяет провести оплату через QR_код, либо через мобильные приложения разных банков.



3 место — стартап UvU — мобильное приложение безопасной развозки детей с умной системы совместных поездок.

Компании получили денежные чеки на развитие своего IT-продукта на сумму $10 000 (1 место), $5 000 (2 место), $ 3 000 (3 место).



На форуме озвучили также победителей конкурса на финансирование Seed Money от Astana Hub. Молодые ИТ-компании Parqour, Kids Security, SipSim, FlowSell.me, Oqylyq.kz получили чеки на 20 миллионов тенге для дальнейшего развития своих стартапов.



Помимо финансирования победители конкурса получат дополнительную поддержку в виде бесплатного рабочего пространства, обучения и менторства, доступа к инвесторам и сообществу из 500 ИТ-компаний, налоговые и визовые преференций, PR-сопровождение.



Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин вручил IT-ваучеры на сумму 600 тысяч тенге пяти первым победителям конкурсного отбора на обучение ИТ-специальностям в рамках программы Tech Orda.



Программа реализуется технопарком Astana Hub при поддержке Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и предоставляет возможность казахстанцам получить финансирование на обучение IT- специальностям в размере 600 000 тенге. В 2021 году программа запустилась впервые и предоставит 100 казахстанцам квоту на обучение в ведущих школах программирования. 13 IT-школ по всему Казахстану (Нур-Султан, Шымкент, Алматы, Караганды, Уральск, Семей, Актау) принимают участие в программе.