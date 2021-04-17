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Трек казахстанского диджея попал в популярное радиошоу Hexagon Radio
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Сегодня в 11:18

Трек казахстанского диджея попал в популярное радиошоу Hexagon Radio

Don Diablo включил эксклюзивный трек казахстанского продюссера Dumitresku в свое еженедельное радиошоу Hexagon Radio.

Дон Пепин Шиппер, более известный как Don Diablo — нидерландский диджей, музыкальный продюсер в жанре электронной музыки и хедлайнер таких мировых фестивалей, как Tomorrowland, Ultra Music Festival, EDC Las Vegas, Lollapalooza и других.

Hexagon Radio — это 60-минутное музыкальное приключение, полное эксклюзивных треков, классики и демонстрации новых талантов.

Don Diablo добавил трек Dumitresku — Castle как лучший демо-трек: «Определенно талантливый чувак, трек очень загадочный и задумчивый, с вкусным вайбом, так что я хочу сыграть вам его на демо-неделе».

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#казахстан #диджей #dj #радио
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